Primeras respuestas de Petro a Fico Gutiérrez y Carlos Fernando Galán tras su posesión

El año nuevo comenzó y con él la gestión de los nuevos alcaldes y gobernadores del país. Y, asimismo, empiezan a percibirse las primeras interacciones entre las nuevas autoridades locales y el primer mandatario Gustavo Petro. Este martes, el presidente trinó en respuesta al discurso de posesión de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien desde la Plaza Botero le pidió que “castigue” a Medellín y Antioquia. “En una mente democrática y progresista no está la palabra castigo. El castigo como la venganza están en mentes retrógradas”, le respondió Petro.

En su discurso, “Fico” Gutiérrez expresó su deseo de que el presidente “mire a Antioquia con cariño, y no con desdén como lo viene mirando” y que no trunque proyectos del departamento por el hecho de no compartir los ideales políticos que representan el nuevo alcalde de Medellín y el nuevo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Los dos mandatarios locales también marcaron, desde este primero de enero, distancias con el proyecto de “paz total” del Gobierno Nacional. Gutiérrez, haciendo énfasis en su punto, anotó que sería “un mal mensaje” que Petro excluya a “quienes respetamos la Constitución y la ley” cuando ha “favorecido a las estructuras criminales”. Por su parte, Rendón afirmó: “El presidente Álvaro Uribe Vélez nos enseñó que era posible vivir seguros… Por contemporizar con criminales, hoy estamos de regreso al pasado”.

Gustavo Petro también se refirió de manera indirecta a Carlos Fernando Galán, nuevo alcalde de Bogotá, y al Concejo de la capital, que no eligió como vicepresidenta a Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico. “La CAR [Corporación Autónoma Regional] ha determinado el fin de la reserva Thomas Van Der Hammen por dejar incluir una enorme avenida en su interior y el concejo de Bogotá viola los derechos de la oposición consagrados por la Constitución. Creo que otra debería ser la agenda”, trinó el presidente. Hasta el momento, el nuevo dirigente de los bogotanos no se ha pronunciado sobre ninguno de estos dos asuntos.

Sobre el Concejo de Bogotá también se manifestó el político Juan Fernando Cristo en su cuenta de X, palabras que fueron difundidas también por Petro. “La Ley 1909 de 2018, Estatuto de Oposición que impulsamos en desarrollo del acuerdo de paz, es clara en cuanto al derecho de los partidos de oposición a estar representados en las mesas directivas de las corporaciones públicas. Las mayorías del Concejo de Bogotá lo violaron groseramente al desconocer al Pacto Histórico ese derecho. ¡Mal comienzo!”. Este lunes, Juan Baena, del Nuevo Liberalismo, el partido de Galán, fue elegido como presidente del cabildo y Rolando González como vicepresidente.

