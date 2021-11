Primero País y Consejos de Juventud: “Nuestro principio es no estar en política”

A los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) también se lanzaron listas independientes y por organizaciones. Fueron varios los movimientos y ONG, con trabajo de base en jóvenes, que aprovecharon la oportunidad para inscribir a sus miembros para aspirar a este espacio, que busca darles participación a los jóvenes en la toma de decisiones de sus municipios. Como parte de “Los Jóvenes tienen la Palabra”, El Espectador habló con Moisés Galezo, candidato por Primero País, quien habla de las propuestas de su organización, el trabajo realizado y las diferencias frente a los partidos políticos.

¿Cómo han percibido las diferencias frente a las candidaturas amparadas por los partidos?

Nuestro principio es no estar en política. No somos un partido político y tampoco vamos como listas independientes, sino como organización. Y precisamente vamos así porque no todas las organizaciones juveniles son políticas y claramente la intención de los Consejos de Juventud es alcanzar una representatividad de los jóvenes en todas las áreas en las que nos movemos, y no todas son políticas.

Teniendo en cuenta eso, existen organizaciones como la nuestra que desde diferentes acciones buscamos llegar a la población juvenil. Queremos participar, pero más allá de una intención política, estamos interesados en el bienestar de los jóvenes para alcanzar una curul y un espacio para aquellos que no necesariamente tienen alguna afinidad política.

Pero Primero País se define como escuela de pensamiento político, ¿por qué dice que no tienen una intención política?

Nuestra intención es educar en política, básicamente. La escuela de pensamiento político es solo una parte de lo que hacemos y allí formamos en democracia y participación política. No educamos para que tengan un partido político de preferencia o definan una corriente política de derecha, izquierda o lo que sea. Queremos inculcarles la importancia de participar para que apunten a llegar al Congreso. Esa es nuestra intención. No tenemos una corriente política, nuestra intención es educar y formar en la importancia de la participación. Cuando decimos que no tenemos una intención política es que no formamos nuestra escuela de pensamiento como excusa para aspirar.

Normalmente, los candidatos de partidos tienen una línea ideológica, ¿cómo describirían a los suyos?

Nosotros, como Primero País, tenemos tres enfoques. Los tres se coordinan y funcionan de forma armónica. El primer eje es el individual y llevamos a la persona a autorreconocerse como ciudadano y su importancia en la sociedad. En este punto buscamos formarlos a través de proyectos que tengan que ver con el proyecto de vida de las personas. También hay un punto de comunidad, que busca que los individuos se incluyan en los entornos sociales, políticos y económicos. En este punto tenemos talleres relacionados con el espacio público y de trabajo de la relación del individuo con la comunidad. Tenemos también proyectos de educación sexual y reproductivo para los jóvenes. Nuestro tercer eje es el medio ambiente, dirigido a las instituciones educativas.

¿Dónde tienen listas y cuántos van por su organización?

Estamos en 19 municipios a nivel nacional, incluyendo Bogotá, Bucaramanga, Bello, Cartagena, Barranquilla, Turbaco y otros. En Bogotá somos siete candidatos, en Bucaramanga son dos y en Cartagena son seis. En total somos 65. No tenemos un número predeterminado de distribución para los municipios, sino que depende de la fuerza de nuestro movimiento en estas zonas.

¿Qué ventajas tiene votar por una lista de ustedes y no de un partido político?

No todos los jóvenes se encuentran representados en un partido, por eso el llamado que hacemos es a todos para que trabajemos desde los jóvenes por los jóvenes. Somos una organización que durante cinco años ha trabajado por ellos con propuestas que salen de ellos. De pronto los partidos tienen estructuras más organizadas y roles más específicos en la política, pero nosotros somos una organización que trabaja en las zonas y estamos involucrados donde están los jóvenes y es con ellos que construimos los proyectos, según las necesidades, y los ejecutamos. Ese es el plus que nosotros tenemos. Es una cosa muy cordial que no tienen los partidos políticos. Una de las razones por las que deberían apoyarnos es porque el trabajo será con ellos y para ellos.

¿Cómo es hacer una campaña lejos de las dinámicas de un partido político?

Según lo que he visto, puedo decir que es distinta. Como decía, el hecho de tener un trabajo social de voluntariado y servicio a la comunidad nos hace ser aceptados con mayor facilidad. Hemos hecho nuestra campaña con los grupos juveniles con los que durante cinco años hemos trabajado en los diferentes barrios y localidades a nivel nacional. No es un trabajo improvisado, sino que ya la hemos venido realizando. Además, nuestra campaña ha sido muy educativa, porque los jóvenes no conocen los Consejos de Juventudes y cuáles van a ser sus funciones. Esto ha hecho que seamos muy aceptados, pues nos hemos acercado con proyectos. Todo ha sido muy abierto y tranquilo.

¿Y cómo es esa campaña?

Primero, como ya dije, hemos continuado el trabajo con los jóvenes que hemos desarrollado durante cinco años. También nos hemos acercado a las instituciones educativas. Nuestra campaña está enfocada en esa enseñanza de los Concejos, algo muy cercano a lo que hemos desarrollado en nuestra escuela de pensamiento. Hemos visto un poco de desconocimiento en los jóvenes que están afuera de nuestra organización. No saben lo que se está votando. Ese desconocimiento ha generado un poco de resistencia, pero es la oportunidad de trabajar con los jóvenes frente a la educación política y en democracia.

Frente a los partidos, ¿ha visto algún tipo de politiquería en la campaña y muestras de esa vieja política que se quiere erradicar?

Estamos viendo por parte de los partidos una campaña muy fuerte. Sin embargo, el votante es solo uno y nuestra competencia no son los partidos sino los movimientos. Hemos visto algunos partidos que han hecho un trabajo juicioso, pero otros han trabajado la propia politiquería tradicional. Hay propuestas muy desenfocadas a la función de los Concejos. Algunos estaban ofreciendo matrícula cero y claramente está fuera del contexto de los Consejos de Juventudes. Es una propuesta que no es viable porque los Concejos solo van a hacer control político. Se están aprovechando de la desinformación que tienen los jóvenes sobre los procesos. Están difundiendo desconocimiento.

En la búsqueda de candidatos para sus listas, ¿los partidos les quitaron jóvenes? ¿buscaron en organizaciones como la de ustedes?

En la de nosotros no. En algunas organizaciones sí les pasó. Pero es que nosotros no somos inocentes en los temas, hemos estado vinculados a los temas de juventudes desde hace años. Hemos trabajado en la participación juvenil y de pronto sí nos afectó que quisieron acaparar el tema electoral.