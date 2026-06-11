Congreso aprueba en una maratón la prohibición de ablación, ley nuclear y régimen aduanero

La plenaria de la Cámara de Representantes. Foto: Cámara de Representantes

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A nueve días del cierre de las dos cámaras del Congreso, el legislativo inició una maratón de aprobaciones de proyectos para evitar que se hundan cientos de iniciativas.

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El primero de este paquete fue el proyecto de ley “Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina”, liderado por las congresistas Carolina Giraldo, Alexandra Vásquez, Jennifer Pedraza y Angélica Lozano, que logró ser aprobado en la plenaria del Senado en un cuarto debate; solo faltaba esta votación para convertirse en ley.

La nueva ley que prohíbe la mutilación genital femenina, más conocida como ablación en todo el territorio nacional, además propone medidas que atraviesan distintos niveles. El principal eje es un abordaje desde un enfoque intercultural, reparador e interseccional; incluye la creación de una política pública nacional para prevenir y erradicar la mutilación genital femenina, la adopción de protocolos obligatorios en el sistema de salud y el fortalecimiento de los sistemas de información para registrar y hacer seguimiento. Con esto, Colombia se convierte en el primer país de América Latina con una ley que prohíbe y castiga la ablación en todo el territorio nacional.

El primer marco nuclear en la nación, o conocido como “Ley Nuclear” también fue aprobado por unanimidad en sus cuatro debates; la ley crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), primera autoridad nuclear independiente del país, abre la puerta a que Colombia produzca sus propios radiofármacos y se prepare para la generación de energía nuclear.

La ANSN garantizará además que cualquier uso de esta tecnología cumpla con estándares internacionales de seguridad y se limite a fines exclusivamente pacíficos, en concordancia con tratados como el TNP y el Tratado de Tlatelolco, firmados por Colombia.

“Llevamos más de tres años construyendo esta ley con médicos, científicos, pacientes y comunidades. Hoy Colombia les cumple. Este país va a producir su propia medicina, va a regular su propio futuro nuclear, y va a entrar al siglo XXI con la cabeza en alto”, señaló la representante María del Mar Pizarro, autora del proyecto.

El tercer proyecto clave que fue aprobado por el Senado de la República fue el nuevo régimen sancionatorio aduanero, esta reforma que llevaba más de un año en construcción y cambia de fondo las reglas con las que opera el comercio exterior en Colombia.

Con la aprobación del nuevo régimen sancionatorio en el legislativo, se da un paso decisivo para evitar que más de 10.800 procesos aduaneros en curso, con una cuantía cercana a los COP 7 billones que la DIAN mantiene en disputa, quedaran sin sustento jurídico. El nuevo régimen abre la puerta a que las empresas puedan corregir errores y subsanar incumplimientos antes de que llegue la multa.

“Siendo un régimen más simplificado para los usuarios legales, permite herramientas de lucha contra el contrabando más grande. De manera que cuando hay acciones dolosas, se procederá a la cancelación de licencias de funcionamiento de usuarios aduaneros. También se fortalece la Polfa”, dijo el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt.

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