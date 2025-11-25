Prólogo de “La revolución en América”, libro de ensayo de Álvaro Gómez Hurtado

Álvaro Gómez Hurtado fue uno de los líderes conservadores más reconocidos de Colombia. Hijo del presidente de Colombia Laureano Gómez, fue un candidato presidencial asesinado el 2 de noviembre de 1995 a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá. A la izquierda, la portada del libro recién publicado.
Prólogo
Álvaro Gómez Hurtado, de cuyo infame asesinato se cumplen este año tres décadas exactas sin que se haya hecho justicia ni se sepa la verdad, cada vez más lejana y refundida en las más tristes componendas, escribió en el exilio este libro erudito y magistral que hoy, como un homenaje a su memoria, rescata la editorial Penguin Random House. Su familia había sido desterrada por el régimen dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla, que le dio un golpe de Estado a Laureano Gómez el 13 de junio de 1953, y luego de un año de angustias y...
