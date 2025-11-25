Prólogo de “La revolución en América”, libro de ensayo de Álvaro Gómez Hurtado

Álvaro Gómez Hurtado fue uno de los líderes conservadores más reconocidos de Colombia. Hijo del presidente de Colombia Laureano Gómez, fue un candidato presidencial asesinado el 2 de noviembre de 1995 a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá. A la izquierda, la portada del libro recién publicado.

Foto: Cortesía Penguin y Archivo de El Espectador