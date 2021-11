Propondrán que desmonte del 4x1.000 empiece en 2026

El senador Gustavo Bolívar sostuvo que no es verdad que el gravamen lo paguen los pobres, sino los más pudientes. Aunque se declaró a favor de la iniciativa, recién aprobada en primer debate, alertó que quitar el 4x1.000 aumenta el déficit fiscal al nuevo gobierno.

Tras la aprobación, en primer debate, del proyecto que busca acabar con el impuesto del 4x1.000, este miércoles se conoció una propuesta complementaria a la iniciativa, buscando que su desmonte –por temas fiscales– comience solo hasta el año 2026.

Así lo manifestó el senador de oposición Gustavo Bolívar, Coalición Decentes, quien declaró su apoyo al proyecto, sin dejar de advertir que retirar el impuesto implicará aumentar el déficit fiscal.

“Es muy popular decir que lo vamos a desmontar. Aunque hay que desmontarlo, y posiblemente yo apoye ese proyecto, hay que hacerlo con cuidado porque las finanzas del Estado, en este momento de déficit, no están para eso. Si me dicen que lo desmontemos a partir de 2026 estaría de acuerdo. Pero en una época pospandemia, con unas finanzas muy débiles del Estado y una calificación de las centrales de riesgo bastante peligrosa, no es el momento”, declaró el congresista.

Según explicó Bolívar, es mentira que el 4x1.000 lo paguen los pobres, asegurando que es un gravamen que es asumido por personas con movimientos financieros por encima de $12,7 millones al mes. “Muchas personas, sobre todo de clases populares, no pueden pagar este gravamen, no tienen ese volumen de movimientos financieros”, sostuvo, precisando que el 4x1.000 lo pagan aquellos con ingresos más altos.

Incluso, el congresista –quien precisó que ese dinero no va a los bancos, sino a las arcas del Estado– alegó que se está haciendo una campaña para desfinanciar al próximo gobierno a través de una deuda desmesurada, desmonte de algunos gravámenes y otras modificaciones en la reforma tributaria.

“Si desmotamos este gravamen, que le significa al fisco $8.5 billones al año, se va a generar un hueco fiscal enorme, más de los $7.8 billones que tenemos hoy de déficit. Eso le va a quedar al nuevo gobierno, muy posiblemente al de Gustavo Petro del Pacto Histórico (…) ¿Con qué el próximo gobierno va a implementar todas las promesas que ha hecho? Comenzando por la implementación de la paz”, precisó.

5-Apoyo el Proyecto de Ley de @MirandaBogota porque es necesario, pero pediré a través de una proposición que el desmonte empiece en 20226 cuando el déficit Fiscal sea más manejable. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 3, 2021

La iniciativa tuvo su primer visto bueno este martes en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y le quedan tres debates más para convertirse en ley de la república. Como su nombre lo dice, el proyecto tiene como fin acabar con el 4x1000, un impuesto que cobra $4 pesos por cada $1.000 que pasen por una transacción bancaria.

Aunque ya no se destina este dinero para salvar a los bancos y otras instituciones, el impuesto sigue siendo muy criticado, debido a que comenzó como un gravamen temporal, pero se sigue cobrando a pesar de que fue instaurado hace más de 20 años. Además, comenzó como 2x1000 y paulatinamente ha aumentado hasta a llegar a hoy, 4x1000.

La propuesta de la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, no quita este gravamen de inmediato, sino que lo va reduciendo de forma proporcional en un periodo de 4 años. Esto quiere decir: 3x1.000, 2x1.000, 1x1.000 y hasta que no se tenga más este tributo.

Como este impuesto implica al menos $6 billones al año, la propuesta de Miranda contempla varias formas para reemplazar esta entrada. La primera es la orden de que se cree un impuesto que afecte a los salarios que sean de $25 millones o más. Este nuevo tributo debería entrar en vigor antes del 1 de enero de 2023.