“Proponemos la unidad de todas las fuerzas progresistas”: María José Pizarro

Este lunes la representante María José Pizarro insistió en una propuesta: que las fuerzas alternativas del país se unan de cara a 2022 para derrotar a la derecha en la elección presidencial.

“Le estamos proponiendo a Colombia algo que parece absolutamente imposible y es la unidad de todas las fuerzas progresistas y democráticas. Vamos a ir más allá de nosotros mismos, vamos a romper nuestras propias barreras; vamos a proponer una reforma cultural, una era de paz, una era del conocimiento, una tecnología puesta en función de la vida. Es lo que vamos a proponerle a Colombia y al mundo”, expresó.

La propuesta de la congresista de la Lista de los Decentes no es nueva. De hecho, varios de sus compañeros que conforman la coalición del Pacto Histórico han insistido no solo por la unidad total del centro y la izquierda, sino también en la idea de hacer una política por la vida.

Sobre el primer punto, ha sido el propio Gustavo Petro el que ha dicho públicamente a sus contradictores políticos, a partidos como el verde y al recién estrenado Nuevo Liberalismo, entre otros integrantes de la Coalición de la Esperanza, que se unan para llegar al poder presidencial en las elecciones de 2022.

Sobre el segundo, ha sido la precandidata presidencial Francia Márquez, también miembro del Pacto Histórico, quien ha reconfigurado y puesto sobre la escena el concepto de “política por la vida”. Márquez, oriunda del Cauca y perteneciente a la población afrocolombiana, ha reiterado en múltiples ocasiones que su las personas más vulnerables del país requieren garantías reales para poder existir y tener proyectos de vida desde la dignidad y el respeto, alejando así la mirada colonial que sigue reinando en Colombia.

Pizarro retomó estas ideas y las compartió en el acto de clausura de la Universidad de Otoño, en Madrid, España. De cara a las elecciones que se avecinan en Colombia, y teniendo en cuenta el estallido social del que participaron cientos de jóvenes, muchos de los cuales fueron desaparecidos y asesinados en el contexto de la protesta, la representante apuntó a que todos y todas deben hacer esfuerzos mayúsculos para salir del embudo de la violencia.

“No somos iguales a aquellos que nos masacraron, asesinaron y persiguieron. Yo que he tenido que vivir múltiples exilios, puedo decir que no somos sus iguales, jamás seremos sus iguales. Vamos a construir y a poner en marcha un mundo donde sea posible la vida; eso nos lleva a una lucha ambiental profunda, a una lucha feminista profunda, a romper paradigmas que son fundamentales, a construir la política de la vida y una geopolítica solidaria y progresista”, agregó.

Del espacio también participaron otros exponentes del progresismo como: Pablo Iglesias, ex ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España; Manuela D’avila, ex diputada federal de Brasil; Ofelia Fernández, activista y política argentina; Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia; Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España; Idoia Villanueva, secretaria internacional de Podemos y Eurodiputada en el Parlamento Europeo.

Allí, hizo un homenaje a las juventudes que se han movilizado no solo en Colombia, sino también en otros países del mundo.

“Esa generación que está en las calles, en la política; que está ocupando todos los escenarios posibles para reclamar un mundo y un futuro posible, están levantando hoy desde todos los horizontes las banderas de la dignidad. Quiero hablar en nombre de esos más de 80 jóvenes asesinados, de las mujeres violentadas, de los jóvenes desaparecidos, desde ese lugar quiero venir a hablarles a 10 mil km de distancia de mi tierra, para decirles que la batalla hoy es por un mundo mucho más solidario; es el individualismo, es lo personal lo que debemos derrotar. Cuando derroten la posibilidad de lo comunitario en América Latina habrá caído el último bastión de resistencia en el mundo”, dijo.