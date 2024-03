Propuesta de Constituyente de Petro coloca en entredicho el acuerdo nacional

Iván Cepeda se refirió a la propuesta del presidente: "Sigo convencido de que es posible y necesario en Colombia un acuerdo nacional". Foto: Archivo Particular

El jefe de Estado afirmó este 15 de marzo en medio de su participación en un evento en Puerto Resistencia, barrio de Cali que fue punto central y simbólico en el Paro Nacional de 2021, que si su Gobierno no puede “aplicar la constitución” convocará a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero además, cerró las posibilidades al acuerdo nacional.

Petro fue determinante con su discurso: “no es el momento de un acuerdo nacional como propuse. Pocos respondieron afirmativamente. Lo que se está fraguando es como no podemos gobernar, como se burlan del voto popular”.

No obstante, sobre el acuerdo nacional y la propuesta de Constituyente habló desde Arauca el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) y miembro de la delegación del gobierno del proceso de paz con el ELN, quien dijo que sigue convencido de que es posible y necesario un acuerdo nacional en Colombia.

“Es posible que entre los colombianos lleguemos a una concertación sobre los problemas fundamentales del país. Entiendo perfectamente y respaldo el rechazo del presidente frente a los intentos que hay por frustrar las reformas sociales, pero también sigo creyendo y tengo esperanza en la consecución de un acuerdo nacional”, señaló.

(Lea: “Estas serían las implicaciones y viabilidad de la Asamblea Constituyente de la que habla Petro”)

El Espectador habló con Diana Guzmán, directora del Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, Dejusticia, quien dijo también que la Constituyente de la que habla Petro contradice totalmente el llamado que había hecho a crear un acuerdo nacional. “Pareciera que ya la apuesta no va a ser por ese acuerdo nacional. Incluso este tipo de declaraciones pueden terminar de quemar los puentes con las fuerzas políticas”.

El senador Humberto de la Calle, quien fue ministro durante el gobierno de César Gaviria y representante de esa administración ante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, también se refirió a la propuesta del primer mandatario.

De la Calle aseguró que la viabilidad de una constituyente a estas alturas del período presidencial es bastante lejana y casi que improbable. “Se requiere una ley aprobada por la mayoría de los miembros del Congreso, una convocatoria al pueblo con una votación de un tercio del censo electoral y un segundo evento electoral para elegir a los constituyentes”.

(Le podría interesar: “Así fue la promesa que hizo Petro hace seis años sobre mármol e incumplió”)

Según el senador, eso difícilmente se puede cumplir en el período que le queda a Petro en la presidencia, quien cumple el próximo 7 de agosto dos años desde su posesión.

No obstante, para el senador el verdadero problema es que es una medida innecesaria, pues se basa en un contrasentido. “Si el presidente lo que afirma es que no puede cumplir la constitución, pues es obvio que aquí no se trata entonces de cambiarla, sino de gobernar de una manera concertada”, dijo.

Así las cosas, no se trata de poner la Constitución al servicio del poder Ejecutivo, sino que se permita un gobierno más eficaz y “que logre acuerdos y que busquen soluciones razonables, no solo impuestas de manera unilateral”. El primer efecto de eso sería un mensaje incorrecto sobre la propuesta del acuerdo nacional.

Por ahora, según Guzmán, “el procedimiento en este momento puede ser muy difícil que pase, porque tendría que pasar por el Congreso y obtener una votación bastante alta”.

Para la experta, en todo caso, si se llegaran a dar las condiciones para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, dijo que habrá que tener en cuenta cuál sería su alcance. “Es muy difícil que un Gobierno pueda controlar lo que una Asamblea Nacional Constituyente pueda aprobar”, pues los cambios estarían en manos de los constituyentes elegidos también por el pueblo.

Ese fue el caso chileno, donde no han podido aprobar una Constitución a pesar de que “hubo un clamor popular claro” para hacer el cambio de la que está vigente desde el régimen de Pinochet.

El texto no fue refrendado por el pueblo en ese país y tuvieron que volver a convocar, así como plantear un mecanismo para tener una nueva versión del texto. Así pues, “incluso si se lograra una Asamblea Nacional Constituyente, que ya es difícil en sí mismo, pues tendría también que ver qué viabilidad tiene para pasar las reformas que el Gobierno quiere”, indicó.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.