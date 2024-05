El ruido de una reelección agitó división en el Pacto y aplazó asamblea en la Unal

Senadores y representantes del Pacto Histórico se distanciaron de la propuesta de su compañera Isabel Zuleta de impulsar la reelección de Gustavo Petro. Foto: MAURICIO ALVARADO - MAURICIO ALVARADO

Como una “idea suelta” que no representa los intereses de todo el petrismo calificaron en el Pacto Histórico y la Casa de Nariño la alusión de la senadora Isabel Zuleta a una posible reelección del presidente Gustavo Petro. Según ella, aunque el mandatario no lo ha pedido, algunos “activistas” creen que cuatro años no son suficientes “para lograr algo de cambio”.