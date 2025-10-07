Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Hay tres líos que tienen en vilo la ley de sometimiento que quiere el Gobierno

La iniciativa para desmontar a bandas criminales ligadas al narcotráfico dividió al gabinete, a la Comisión Primera del Senado y tiene un no rotundo de la Corte Suprema. Disidencias y Clan del Golfo aguardan su avance. Hay expectativa.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
07 de octubre de 2025 - 02:00 a. m.
Proyecto de la paz total en vilo para su aprobación. Los ministros Armando Benedetti y Eduardo Montealegre, y el representante Alirio Uribe, atentos al concepto emitido por la Corte Suprema de Justicia.
Proyecto de la paz total en vilo para su aprobación. Los ministros Armando Benedetti y Eduardo Montealegre, y el representante Alirio Uribe, atentos al concepto emitido por la Corte Suprema de Justicia.
Foto: Eder Rodríguez

El proyecto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca establecer un marco jurídico diferencial para que los grupos criminales ligados al narcotráfico tengan un espacio normativo para que dejen la ilegalidad, y que ha despertado polémica dentro del seno del mismo Ejecutivo, tiene su futuro enredado. Incluso, en la misma Casa de Nariño estallaron recientemente desacuerdos.

Por un lado, la iniciativa con la que se busca darle viabilidad a ese propósito lleva sin siquiera tener ponencia para primer debate en los casi tres meses...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Paz total

Eduardo Montealegre

Armando Benedetti

Alirio Uribe

Proyecto de paz total

ley de sometimiento

Presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro

Ley de sometimiento

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.