El “vacío jurídico” en elección de diputados que el gobierno busca cambiar

Las elecciones locales y regionales están cada vez más cerca y con eso, las fechas del calendario electoral que cobijan de una u otra forma a los candidatos. Con la premura de que las inscripciones de aspirantes inician el 29 de junio, el gobierno Petro estableció como prioritaria la discusión del proyecto en el que se establece el número de diputados que conforman las asambleas departamentales, ordenando su trámite en las sesiones extraordinarias que inician este jueves.

El primer período legislativo terminó y antes de que los congresistas salgan a receso legislativo, mediante decreto se establecieron las sesiones extra, que irán del 22 al 24 de junio. Aunque mucho se habló de las reformas sociales que impulsa el gobierno, ninguna fue agendada y se priorizarán únicamente dos proyectos: el que busca definir los parámetros para determinar el número de diputados en las regiones y las modificaciones al Presupuesto General de la Nación del año 2023.

Ya el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, había mencionado con anterioridad que se necesita con urgencia que el proyecto de ley 330 de 2023 de Senado y 416 de 2023 de Cámara de Representantes sea aprobado antes del 29 de junio “donde inicia el calendario electoral para los diputados (se abren inscripciones ante Registraduría Nacional)”, pues de lo contrario, complicaría los comicios de octubre. ¿Por qué?

Durante el gobierno Duque se promovió la Ley 2200 de 2022, la cual habría dejado un vacío jurídico: dentro de los capítulos de la norma se derogó un decreto de 1986 que establecía los parámetros para asignar curules de las asambleas departamentales, sin embargo, no se estableció un nuevo mecanismo. El actual gobierno asegura que busca subsanar este hecho, que los deja sin piso jurídico para tener claridad de cuántos diputados debe haber por departamento.

“El gobierno Nacional no cuenta con el marco jurídico que le permita expedir el acto administrativo que determine el número de diputados a elegir en cada asamblea departamental, toda vez que la nueva ley en ninguno de sus artículos contempla la fórmula que permita definir el número de curules a elegir por departamento. En consecuencia, se hace imperioso suplir este vacío normativo”, se indica en texto del proyecto.

En palabras simples, no hay una normativa que indique cuántos diputados puede haber en una asamblea departamental, lo que afectaría a partidos y movimientos políticos y grupos significativos a la hora de conformar las listas de candidatos.

Con el proyecto, aclara el ministerio del Interior, no se busca disminuir o aumentar el número de curules para diputados del que dispone un departamento, que continuará siendo de 11 para los departamentos que no lleguen actualmente a 300 mil habitantes y para aquellos que pasen de dicha población elegirán uno más por cada 150 mil habitantes o fracción no inferior a los 75 mil hasta completar el máximo de 31.

