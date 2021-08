Proyecto que regula el uso adulto de cannabis pasa a segundo debate

En una votación exprés, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto que busca regular el consumo recreativo de marihuana para adultos. 26 representantes participaron y la mayoría respaldó la iniciativa: 17 votaron a favor y nueve en contra. La discusión fue breve porque solo faltaba la votación final para que el proyecto continúe su trámite, ya que la semana pasada la comisión aprobó el informe de ponencia positiva y agotó la argumentación entre sus promotores y detractores.

“Tremenda noticia. fue una votación récord para la legalización del cannabis de uso adulto. Hace un año la votación fue más pareja con 16 votos a favor y 16 votos en contra. El nuevo resultado quiere decir que los argumentos han ido calando en nuestros compañeros: han entendido que no tiene sentido que los colombianos tengan derecho a consumir cannabis de uso adulto, pero no tengan derecho a adquirirlo de manera legal, en un mercado regulado”, señaló Juan Carlos Losada, coautor y ponente de la propuesta. Celebró lo sucedido en la Comisión Primera y recordó que es hora de “regular y permitir las libertades individuales y garantizar que haya un mercado legal que le quite a los traquetos, jíbaros y narcotraficantes este negocio”.

Como le contó Losada a este diario, varios representantes de sectores políticos conservadores que hace un año rechazaron la iniciativa, hoy la acompañaron. Es el caso, por ejemplo, de Edward Rodríguez, del Centro Democrático. En esta ocasión Rodríguez sumó su voto positivo para que los y las colombianas mayores de 18 años puedan consumir marihuana en la legalidad. No obstante, hubo otros congresistas que mantuvieron su posición en contra del proyecto.

Varios de ellos se salieron de la sesión y decidieron no votar. Otros, se quedaron en la sala para dar su voto negativo. Ellos fueron: Élber Díaz, Juan Manuel Daza, Buenaventura León, Juan Carlos Wills, Jorge Méndez, Adriana Matiz y Margarita Restrepo. Las dos últimas sostienen que el proyecto generaría un impacto adverso a la población infantil pues, dicen, aumentaría el consumo en niños, niñas y adolescentes. La evidencia científica, sin embargo, apela a que esto no pasaría si se llegara a legalizar el consumo de la planta en adultos.

En esa línea, el representante Erwin Arias dejó una constancia: “He votado negativo y reitero mi postura en contra de la legalización o la ‘contitucionalización’ de la marihuana. Me parece el mayor exabrupto que puede hacer este Congreso. Le estamos dando rango constitucional a una yerba que mal utilizada mata y hace daño. Hay un vacío muy grande en este acto legislativo. La dignidad humana se ve amenazada y ni siquiera se prevé una política de prevención. El lobby que hicieron en La Habana está muy grande”, insistió.

Este proyecto busca modificar el artículo 49 de la Constitución, que prohíbe el “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”. La iniciativa propone reemplazar esa oración para hacer el consumo de la marihuana legal para los adultos.

“La prohibición prevista en el inciso anterior no aplicará frente al cannabis y sus derivados para el uso por parte de mayores de edad. Tampoco aplicará para la destinación científica de estas sustancias, siempre y cuando se cuente con las licencias otorgadas por la autoridad competente. La Ley podrá restringir y sancionar el porte y consumo del cannabis y sus derivados en espacios públicos, zonas comunes y entornos escolares, entre otros”, dice el proyecto radicado en el Congreso.

Esta iniciativa se ha presentado en tres ocasiones, y ha sido hundida en dos de ellas. La última fue en 2020. En este tercer round, los autores cambiaron la redacción de “uso recreativo” por “uso adulto”, pues la primera frase generaba más rechazo por cuenta de la palabra “recreativo”. Ahora, pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara.