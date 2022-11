Pulso por Medellín: nuevos y sorpresivos nombre entran a la baraja por la Alcaldía

Medellín es la segunda plaza electoral más importante del país después de Bogotá. Foto: Alcaldía de Medellín

Nuevos y sorpresivos nombres entran, al menos por ahora, en la baraja de posibles candidatos a la Alcaldía de Medellín para las elecciones de 2023. Se trata de la segunda plaza electoral más importante del país, después de Bogotá, que ha sido escenario en los últimos años de una ardua disputa política entre las que se hacen llamar fuerzas progresistas y el uribismo, en un ambiente hoy caldeado por las posturas de su actual mandatario, Daniel Quintero, muy cercano al presidente Gustavo Petro y crítico acérrimo del expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático. Es cierto que falta mucho para la cita en las urnas -más de 11 meses-, pero los partidos y movimientos ya se mueven tratando de posicionarse de cara a hacerse con el poder en la capital antioqueña.

Por eso, la encuesta realizada por la firma WAA, certificada mediante la resolución 5309 del 15 de septiembre de 2021 del Consejo Nacional Electoral (CNE), es la antesala de eso pulso y comienza a dar luces sobre quiénes podrían estar en esa lista de candidatos. Como ya se dijo, con sorpresas. El estudio, que consultó de manera presencial a 1.504 medellinenses dispuestos a votar, indagó además por la percepción frente a la gestión del alcalde Quintero. Así las cosas, el 33% de los consultado considera que le ido mal, el 39% respondió que regular, un 26% lo calificó bien y un 2% se abstuvo de contestar.

Ya en lo que tiene que ver con los posibles aspirantes a suceder al mandatario en las elecciones de octubre del próximo año, llama la atención que el exalcalde y exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien carga con muchas controversias, aparezca punteando con una intención de voto del 9,3% y que en segundo lugar esté el nombre del abogado y conferencista Gilberto Tobón Sanín, quien aspiró este año al Senado por el movimiento Fuerza Ciudadana, siendo la quinta votación del país con más de 170.000 apoyos, pero que no le alcanzó, pues su colectividad no logró el umbral. Su intención de voto es del 7%.

Recientemente, en una entrevista para Blu Radio, Tobón Sanín confirmó que será candidato a la Alcaldía de Medellín por firmas y tomó distancia de Quintero. “Voy a ser un candidato autónomo y voy a ir por firmas. No voy a ser candidato de Daniel Quintero, ni de Uribe. Si no saco las firmas, me retiro. Soy un candidato autónomo (…) soy un hombre claro. Por eso soy mal político, soy más politólogo que político”, dijo.

En cuanto a los demás nombres incluidos en la encuesta, sus cifras están así: Lucas Cañas Jaramillo (4,6%), Albert Yordano Corredor Bustamante (4,4%), Liliana Rendón (3,8%), Rodolfo Andrés Correa (3,5%), Alfredo Ramos Maya (2,2%), Juan Camilo Restrepo Gómez (2,6%), Juan Carlos Upegui (2,5%), Federico Hoyos (2,4%), Jennifer Andree Uribe (1,5%), María Paulina Aguinaga (1,3%), Simón Molina Gómez (1,3%), Ana Cristina Moreno (1,2%), Carlos Mario Estrada (0,9%) y Jorge Londoño de la Cuesta (0,9%).

Ahora, como es de esperarse, faltando tanto tiempo para las elecciones, la indecisión y la incertidumbre reinan en este tipo de sondeos. Por eso, más allá de los nombres propuestos, la gran mayoría de los encuestados, el 30,9%) dijo que no votaría por ninguno de ellos, mientras que un 16% se inclinó por el voto en blanco. También hay que decir que un 2,7% contestó que prefería otros candidatos.

Para terminar, el estudio preguntó por el partido con el cual más se identifican los consultados. El 17,4% dijo que con el Centro Democrático; 15,4% con el Pacto Histórico; 14,7% con el Partido Liberal y 6,2% con el partido Conservador. La mayoría, un 33,4%, dijo que con ninguno.

Hay que ser reiterativos: falta mucho para la cita electoral, pero lo cierto es que este tipo de encuestas ya comienzan a llamar la atención de las fuerzas políticas. Seguramente, a lo largo del camino, unos nombres saldrán de la baraja propuesta y otros entrarán a ella. Lo que sí es fácil de anticipar es que la batalla política en la capital antioqueña será ardua y su desenlace imprevisible.

Esta es la ficha técnica de la encuesta:

Financiación: Propia.

Técnica de investigación: Presencial.

Ámbito Geográfico: Medellín, comunas 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 y 16 (Manrique, La 45, La Milagrosa, Pablo Escobar, Carambola, Los Cerros, Quintalinda, El Salvador, El Poblado, Enciso, Buenos Aires, Popular, Castilla, Belén, entre otros).

Universo: Colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio.

Tamaño de la muestra: 1.504 encuestas, aquí los datos han sido ponderados para ajustarlos a las principales variables sociodemográficas de la población de la ciudad de Medellín.

Error Muestral: 2.6% indicando que los datos presentados son bajo supuestos de muestra aleatoria.

Trabajo de campo: 4, 5 y 6 de noviembre de 2022.

Métodos de muestreo: Muestreo probabilístico, multietápico, estratificado de conglomerados de áreas con selección aleatoria de la unidad de observación.

Puntos muéstrales: Diferentes barrios del municipio de Medellín en todos los estratos sociales.

Método de entrevista: Aleatoria, persona a persona