Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Política
29 de enero de 2026 - 03:04 p. m.

¿Qué está pasando con la contratación en el Gobierno en época electoral?

Faltan menos de tres días para que entre en vigencia la Ley de Garantías, la norma que frena la contratación estatal directa en años de elecciones. Pero justo ahora, la administración del presidente Gustavo Petro enfrenta otra tormenta más: despidos, nuevos contratos y movimientos acelerados de personal en varias entidades clave. Los focos principales han sido la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y ministerios como TIC y Trabajo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Marcela Osorio Granados

Marcela Osorio Granados

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Gobierno Petro

Ley de garantías

Elecciones 2026

Contratación

Despidos

Cancillería

Dapre

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.