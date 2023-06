“Que los congresistas hagan las leyes y no los directores”: mininterior Velasco

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La jornada de ayer, 13 de junio, en el Congreso, fue positiva para el gobierno Petro. Las plenarias de Cámara y del Senado aprobaron en último debate el proyecto que reconoce al campesinado como sujeto político de derechos y el que crea la Jurisdicción Agraria y Rural para resolver conflictos por tierras. Igualmente, la Comisión Séptima del Senado dejó aprobada la reforma pensional en casi un 90%.

El único sobresalto fue la reforma a la salud, que si bien ya no será archivada, pues cumplió con los tiempos legislativos, sí recibió un mal ambiente para su segundo debate en la Cámara. La discusión se canceló por tercera vez, ya que la oposición y el Partido Liberal estaba alegando que no había claridad sobre unas recusaciones presentadas. La colectividad dirigida por el expresidente César Gaviria presentó una proposición para aplazar el debate para la próxima legislatura.

De todas formas, el debate de reforma a la salud se programó nuevamente para este miércoles. Así las cosas, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, evaluó la jornada como positiva. “Gaviria pidió a sus congresistas que no votaran la reforma a la salud, pero de todas maneras fueron 14 votos los que pidieron no aplazar”, afirmó Velasco.

“Respetamos la solicitud del Partido Liberal (...) Lo que hemos dicho es que preferimos que los congresistas hagan las leyes y no los directores. Yo tengo la seguridad que si el presidente Gaviria quiere volver a hacer leyes, se presenta al Congreso y por su electorado saca una monumental votación”, dijo el jefe de la cartera política.

Al ministro se le vio con una sonrisa en el rostro, que aseguró era por la aprobación de otros proyectos claves. “La Jurisdicción Agraria es muy importante (...) buena parte del conflicto colombiano tiene que ver con la tierra y esta herramienta permitirá que los conflictos por tierra se le resuelvan rápidamente”, también celebró la aprobación de la iniciativa del campesinado como sujeto de derechos y aseguró que “al ritmo que vamos, podremos dar una buena noticia al país” sobre la reforma laboral.

De acuerdo con Velasco, las reformas sociales del Gobierno van bien: “todas están vivas, solo nos falta la laboral y haremos un gran esfuerzo”. La discusión de esa iniciativa está agendada para hoy en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Por último, dijo que no le preocupa el ambiente para la reforma a la salud y que no se va a quedar “llorando”; que saldrá a “buscar las mayorías (...) hay extras para sacarla de la plenaria de la Cámara”, aseguró, si bien no dijo cuánto tiempo serán las sesiones extraordinarias.

La apuesta es “dejar viva la reforma laboral y daremos una batalla para que el cannabis de uso adulto sea acto legislativo (...) muy seguramente habrá sesiones extras, para lo que definiremos en su momento. Una sana batalla política por tratar de sacar nuestras reformas y utilizaremos cada segundo que tengamos para eso”, dijo.

