“Que no sea mujer la próxima fiscal”: Petro cuestiona que busquen devolver su terna

La terna de Petro está conformada por Amelia Pérez, Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro se refirió este martes 10 octubre a la terna que presentó ante la Corte Suprema para escoger a la próxima Fiscal General de la Nación, que reemplazará a Francisco Barbosa. Y es que, el magistrado Gerardo Botero Zuluaga habría presentado una tutela en la que pide que sea devuelta la terna por estar conformada solo por mujeres.

Según el magistrado, “el derecho a la equidad e igualdad de género, no puede limitarse únicamente a las mujeres, pues su enfoque busca comprender y abordar las diferencias, desigualdades y roles de género en la sociedad, lo que incluye no solo a las mujeres sino también a los hombres y a las personas de género no binario o de diversas identidades de género”, según fue citado en la revista Cambio.

Al respecto, Petro aseguró que le gustaría escuchar el concepto de mujeres feministas alrededor de este tema, pues, “de tener razón el magistrado, quedarían prohibidas las ternas de mujeres, el derecho preferencial para lograr la equidad de género y quizás el camino para que no sea una mujer la próxima fiscal”, aseguró.

Aunque el presidente dijo que será la justicia quien libremente decida sobre la tutela presentada por el magistrado, según él, la Constitución Política indica que, “cuando la sociedad discrimina, es el Estado el que con la discriminación positiva debe corregir la discriminación social”.

Con discriminación positiva el mandatario se refiere a las políticas y practicas con las que se puede discriminar a un grupo, en este caso a los hombres, todo sea por incrementar la representación de mujeres en cargo públicos o directivos del Estado.

Sobre eso también se manifestó la senadora María José Pizarro, quien ha abanderado la defensa de los derechos de las mujeres desde el Congreso: “Jamás escuché oposición a las ternas conformadas únicamente por hombres”, dijo Pizarro.

Agregó que, precisamente, “las leyes de cuotas existen para promover la participación de las mujeres en cargos de decisión, sorprende que se solicite la devolución de la terna presentada por el Presidente por estar conformada únicamente por mujeres con plenas capacidades”.

