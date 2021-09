¿Qué pasaría con las curules de Comunes de darse la escisión?

No está claro cuál es el panorama del partido, mucho menos qué pasaría con las curules a las que actualmente tienen derecho como firmantes del acuerdo de la Habana.

Desde el 10 de agosto está sobre la mesa la petición de escisión del Partido Comunes con el sector liderado por Victoria Sandino e Israel Zúñiga, que se ha denominado Avanzar. La propuesta se dio luego de que esta facción comenzara a ser apartada de las instancias decisorias del partido, y hasta se revelara que estos dos eran los únicos que no iban a retener las curules que actualmente tenían por el acuerdo de la Habana.

“No es un capricho, es producto de las distintas discusiones internas. Venimos un proceso de deterioro. Había muchos debates no resueltos o mal resueltos”, le explicó a este diario la senadora Victoria Sandino frente a la solicitud que hicieron hace más de un mes. Para esta, el pedido de escisión se justifica en que parte de los acuerdos se enfocan en la reincorporación política, pero esta no se está cumpliendo al marginarlos a ellos y a otros excombatientes que no están de acuerdo con las posiciones del antiguo secretariado.