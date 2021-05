El Instituto Anticorrupción le pidió a la Procuraduría que, como medida cautelar, ordene al Gobierno la publicación inmediata de los contratos para la adquisición de vacunas contra la COVID-19.

El Instituto Anticorrupción radicó este viernes una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra de los ministros Fernando Ruiz Gómez, de Salud, y Alberto Carrasquilla, de Hacienda, “por el presunto incumplimiento del deber de dar publicidad a los contratos suscritos por las entidades y fondos especiales que lideran, incluyendo el Fondo de Mitigación de Emergencias”.

Para la organización civil, el Gobierno Nacional ha incumplido con el deber de publicar los contratos con AstraZeneca y Pfizer para la adquisición de vacunas contra la COVID-19 en Colombia, contratos cuya firma había sido anunciada por el ministro de Salud, quien señaló que habían sido suscritos el 16 y 17 de diciembre pasado, respectivamente.

“Es difícil pensar en otros contratos estatales que en este momento revistan mayor importancia para el país y sus ciudadanos, lo cual convierte la omisión de publicidad de los mismos en una falta doblemente grave, que infringe las obligaciones de transparencia establecidas por la Ley General de Contratación de Colombia y por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional”, dice el documento enviado a la Procuraduría.

La queja del Instituto Anticorrupción se fundamenta, entre otras cosas, en el deber de publicidad de los contratos que firma el Estado, estipulado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1712 de 2014, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. “La omisión de este deber es considerada por la legislación como una falta disciplinaria grave”, agrega la denuncia.

La petición que hace el instituto a la Procuraduría es que, como medida cautelar, le ordene al Gobierno la publicación inmediata de los contratos que supuestamente fueron firmados con AstraZeneca y Pfizer y que, al tiempo, se inicien las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar por el presunto incumplimiento de la norma.

Radicamos queja disciplinaria contra el Ministro de Salud y el Ministro de Hacienda ante @PGN_COL por violar el DEBER de publicar contratos con AstraZeneca , Pfizer y el acuerdo del mecanismo Covax. No están en Secop ni en página web de los Ministerios. #EnDóndeEstánLosContratos? pic.twitter.com/7jLUKKFuAr — Camilo Enciso (@camiloencisov) January 8, 2021

“Revisamos las páginas web del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda (que según el Decreto 444 administra el Fondo de Emergencias), al igual que el SECOP, el portal centralizado de contratación del país, y no hay rastro de los contratos. O no existen o se esfumaron. El Gobierno tiene que explicarles a los colombianos si mintió y en verdad los contratos no se han suscrito, o por qué no los ha publicado, en grave violación de los mandatos de la Ley de Transparencia y de las normas vigentes de contratación estatal”, comentó Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.

En ese mismo sentido, señaló que, en momento de pandemia, “no hay en Colombia dos contratos más importantes que estos. Y resulta que casi un mes después de la supuesta firma, no sabemos cuánto costaron, ni cuándo las farmacéuticas van a entregar la vacunas ni en dónde, etc. Bajo este gobierno reina la oscuridad total”.

Lea aquí el documento completo de la queja ante la Procuraduría