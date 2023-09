“Queremos que la licitación de pasaportes se declare desierta”: vicepresidente de Cadena

Los usuarios pueden llegar directamente al punto sin necesidad de ingresar al complejo ferial. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores

Luis Villegas, vicepresidente de Cadena, una de las empresas que buscaba ganarse el contrato de pasaportes en Colombia y que decidió salirse del proceso argumentando falta de garantías en su participación, habló con El Espectador sobre lo que ha sucedido con el atropellado proceso de licitación, cuya audiencia tendrá lugar en las próximas horas. El único oferente en este punto es Thomas Greg & Sons, que se ha hecho con este contrato durante los últimos 16 años.

¿Qué opina sobre las dos suspensiones del canciller Álvaro Leyva al proceso?

Me parece que en algunos momentos tomar la decisión de suspender para analizar una situación es válido. Lo que sí me deja o nos deja a nosotros con muchas inquietudes es que las suspensiones que ha tenido el proceso a hoy suman más de dos meses y cuando inició el proceso de licitación le solicitamos a la Cancillería que el tiempo de implementación no fuera de dos meses, sino de cuatro y nos negaron esa petición y entre suspensión y suspensión, ya se han comido esos dos meses que nos negaron en repetidas ocasiones, lo cual demuestra que este proceso no tuvo la debida planeación.

Si declaran desierta la licitación y abren una nueva, ¿volverían a participar?

Si las condiciones son razonables estaríamos en toda la disposición de participar y estaríamos inclusive en disposición de participar en un proceso con la Cancillería de homologación técnica o de precalificación técnica para que puedan existir toda la tranquilidad y la convicción en la idoneidad y las capacidades de la compañía para prestar el servicio.

¿Cuál cree que será la decisión de Cancillería?

Nosotros esperamos de la audiencia que la licitación se declare desierta, pero hay dos posibilidades: que se declare desierta y que el gobierno entable un plan con Thomas para suscribir un contrato directo por un periodo de tiempo razonable y haga una nueva licitación, o que adjudiquen el contrato a Thomas nuevamente y creo que estarían dando un muy mal mensaje al adjudicar una licitación cuando existen denuncias penales, quejas de Procuraduría, Contraloría. No me parecería lo más coherente.

¿Qué tanto conocimiento tienen de las peticiones que le habría hecho el presidente Gustavo Petro a la Cancillería para abrir el proceso con otras condiciones?

Nosotros no tenemos conocimiento de cuál sea la posición del presidente respecto a este tema, no tenemos evidencias, no tenemos contactos con la Presidencia de la República, somos una empresa privada, pero sí nos parece lógico que desde la Oficina Jurídica de la Presidencia de la Secretaría de Transparencia se hayan solicitado indicaciones o sugerencias alrededor de que existan pluralidad de oferentes.

Ustedes decidieron salir del proceso de contratación, pero, aun así, han estado presentes en las últimas audiencias entre Cancillería y Thomas Greg...

Nosotros queremos evidenciar que el proceso de selección está viciado y no tiene condiciones para la pluralidad. Nosotros no tenemos opciones en este momento porque no presentamos ofertas. Quisiéramos demostrar que esta licitación, de verdad, tiene irregularidades y que se haga un nuevo proceso de contratación justo y transparente y hemos querido acompañar el proceso porque estamos viendo que lo que hemos dicho en tantas ocasiones en esta oportunidad está teniendo eco y se está pudiendo evidenciar.

Migración Colombia abrió un nuevo proceso de licitación para la elaboración de las cédulas de extranjería y se han escuchado críticas por las condiciones. ¿Cree que hay similitudes entre este contrato y el de Cancillería?

Lo de la Cancillería no es un caso aislado y lo que pasa en Migración Colombia, que es una entidad adscrita a la Cancillería, está demostrando el mismo comportamiento en los modelos de contratación, es el mismo modo de operación: están pidiendo que el oferente que participe en la licitación de cédulas de extranjería tiene 30 días para implementar el contrato. Nadie distinto a Thomas, que es el proveedor actual, va a poder implementarlo en ese tiempo. El mismo modelo para amarrar los procesos y que llegue solo uno y no tenga competencia.

