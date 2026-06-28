Hernán Penagos: este es el hombre que estuvo detrás de la defensa del proceso electoral

Este es el perfil de Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
El miércoles 6 de diciembre de 2023, mientras en la sede principal de la Registraduría Nacional en Bogotá todavía preparaban la despedida de Alexander Vega, Hernán Penagos Giraldo entró por el sótano. Eran cerca de las siete de la mañana. Sin anunciarse, subió hasta el despacho principal, se sentó en su nueva oficina y empezó a trabajar. Cuando los funcionarios comenzaron a llegar, encontraron una escena distinta a la prevista: el nuevo registrador ya estaba instalado. La calle de honor, el brindis y los discursos quedaron en suspenso....
Por María José Medellín Cano
Estudió comunicación social en la Javeriana. Hizo sus prácticas en El Espectador y luego se desempeñó durante dos años como reportera judicial, desarrollando temas relacionados con las altas cortes y escándalos de corrupción como el de Odebrecht. Actualmente, es la editora de la Sección Judicial.@Majomedellincmmedellin@elespectador.com
Por David Efrén Ortega
Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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