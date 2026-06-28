Hernán Penagos: este es el hombre que estuvo detrás de la defensa del proceso electoral

Este es el perfil de Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El miércoles 6 de diciembre de 2023, mientras en la sede principal de la Registraduría Nacional en Bogotá todavía preparaban la despedida de Alexander Vega, Hernán Penagos Giraldo entró por el sótano. Eran cerca de las siete de la mañana. Sin anunciarse, subió hasta el despacho principal, se sentó en su nueva oficina y empezó a trabajar. Cuando los funcionarios comenzaron a llegar, encontraron una escena distinta a la prevista: el nuevo registrador ya estaba instalado. La calle de honor, el brindis y los discursos quedaron en suspenso....