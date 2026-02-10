¿Quién es la senadora Aida Quilcué? Así reacciona el país político a su posible secuestro

Senadora por la Circunscripción Especial Indígena, en el debate sobre el proyecto "Paz Total" que prorroga y modifica la ley 418 de 1997, la cual propone liberar a los jóvenes privados de la libertad durante las manifestaciones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Aída Marina Quilcué Vivas inició su camino como senadora el 20 de julio de 2022 tras ser elegida por la Circunscripción Especial Indígena y avalada por el partido Mais (Movimiento Alternativo Indígena y Social). En el Senado ha estado vinculada a agendas de derechos humanos y paz; de hecho, fue elegida presidenta de la Comisión Legal de Paz y Posconflicto en 2024.

Quilcué es una lideresa indígena del pueblo nasa de 53 años, que recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en la categoría “Defensa a toda una vida” en el año 2021, en reconocimiento a su dedicación y liderazgo en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Mientras Quilcué se desplazaba cerca del páramo del Totoró en la vía La Plata—Inza—Popayán en el Cauca, su equipo de trabajo perdió cualquier tipo de comunicación con ella, por lo que reportaron el posible secuestro de la congresista. Frente a este hecho, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reportó que su camioneta fue encontrada sin personas en el interior, por lo que continúa la búsqueda de la congresista en el Cauca.

La guardia indígena reporta que llegó al lugar y halló la camioneta donde viajaba la senadora @aida_quilcue, pero sin personas en el interior.



Se continúa la búsqueda.



Cualquier información llame al 147 o 165. https://t.co/z7qeUjpTzu pic.twitter.com/zjuANS1mzf — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) February 10, 2026

El presidente Gustavo Petro informó que, tras conversar con Mayerli Alejandra Legarda Quilcué, hija de la senadora, conoció que el posible secuestro ocurrió sobre la una de la tarde. También rechazó el hecho y advirtió que esto constituye una agresión contra los pueblos indígenas del país.

También señaló que este tipo de acciones cruzan una línea roja, al intentar asesinar a los pueblos a través de atentar contra las autoridades y referentes éticos, espirituales y políticos de las comunidades. El mandatario pidió a los ministros de Igualdad y de Defensa actuar con celeridad para evitar una escalada de violencia y proteger a las autoridades y liderazgos indígenas.

🔴El Presidente @petrogustavo rechazó el ataque contra la dirigente indígena @aida_quilcue en el Cauca y advirtió que este hecho constituye una agresión contra los pueblos indígenas del país.



Señaló que este tipo de acciones cruzan una línea roja, al atentar contra las… pic.twitter.com/64M5cXUfNV — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 10, 2026

A su vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que “se están haciendo las estrategias necesarias para adelantar la búsqueda de la senadora Aida Quilcué”. Y agregó que en el sector de La Plata se encuentra la estructura delictiva de Dagoberto Ramos, que pertenece a las disidencias de las Farc.

Entre las reacciones a este fatídico hecho está la de la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, quien también es del Cauca y exigió en sus redes sociales al gobierno “dar con su paradero, y a sus captores su liberación inmediata”.

Urgente

La senadora @aida_quilcue está desaparecida. Exigimos al gobierno dar con su paradero, y a sus captures su liberación inmediata. https://t.co/omFPEGVeVj — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 10, 2026

A este llamado se sumó el candidato del partido En Marcha, Juan Fernando Cristo, quien aseveró que su posible secuestro en el Cauca “es muy grave para toda Colombia”. Exigió su regreso a casa y agregó que es una “gran líder de las comunidades indígenas de su departamento”, por lo que confía en que las fuerzas militares permitan su pronta liberación.

