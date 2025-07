¿Quién sucederá al último Aureliano?

Portada del libro "2022-2026: El desastre anunciado del último Aureliano", del periodista Silverio Gómez Carmona. Foto: Silverio Gómez Cardona

En la tarde del 7 de agosto de 2026, Colombia tendrá un nuevo mandatario en ejercicio, pues Gustavo Petro o “el último Aureliano” como él suele llamarse, será historia.

Para que ese renacer del país sea una realidad, todavía debemos “aguantar” una cuarta parte de lo que duró la lluvia sin parar en Macondo, muy similar a lo que le queda de gobierno a Petro.

La impresión es que será un trayecto difícil en distintos frentes, como lo cree el constitucionalista y académico Mauricio Gaona, quien lo planteó en un debate hace tres semanas: “El año que viene será el más crítico para la vida republicana de Colombia desde su creación. Ustedes tienen un gobierno del siglo XX en el siglo XXI, con discursos y soluciones del siglo XX en el siglo XXI”.

En el libro del autor, que acaba de publicarse, “El desastre anunciado del último Aureliano” no incluye lo que pasará en este lapso, pero contempla cuatro escenarios posibles con posibilidades en función de dos variables centrales: gobernabilidad interna y entorno económico interno y externo. Para llenar ese hueco o vacío se ha acudido a la llamada “planeación por escenarios”, técnica que no está dirigida a localizar el futuro correcto, como si fuera sabiduría convencional, esto es, la predicción precisa del futuro es imposible y la probabilidad de ocurrencia puede ser muy baja.

Buscando la mejor opción

El presidente que se escogerá en 2026 para que rija los destinos del país tendrá una gran responsabilidad desde el mismo momento que asuma, el 7 de agosto: enderezar el camino y enrutar a Colombia hacia un “puerto seguro”. La tarea no será fácil, aunque tampoco imposible, gracias a la resiliencia que caracteriza a los colombianos. Con toda seguridad será un buen ciudadano.

Es aventurado conocer su nombre en este momento, pero el siguiente ejercicio sencillo puede dar luces con la idea de que la dirección del país quede en quien muestre algunos de los atributos que abundan en el país.

Se escogieron, entre otros, los siguientes nombres presentados en orden alfabético como posibles aspirantes a las elecciones de primera vuelta en Colombia en mayo 31 de 2026 y que han mostrado interés de estar entre los elegibles: Roy Barreras, Gustavo Bolívar, María Fernanda Cabal, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria, Claudia López, Susana Muhamad, Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, José Manuel Restrepo y Germán Vargas Lleras o David Luna, pero el lector puede agregar más opciones. Se excluye el nombre de Miguel Uribe Turbay por la triste razón conocida y el de Juan Manuel Galán por ser hermano del actual alcalde de Bogotá, sencillamente porque no se vería bien que primer mandatario y alcalde de Bogotá sean hermanos, sin desconocer sus calidades.

La lista fue seleccionada acorde con las preferencias del momento publicadas por las principales encuestas y con opiniones de un grupo de diez personas informadas sobre el tema a quienes se les entrevistó informalmente. De la lista enunciada, escoja los cinco que considere con mayor probabilidad.

Luego se elaboró una lista de 44 cualidades que fue entregada a IAChatGPT para que las clasificara en tres grupos: alta importancia (16 esenciales), media importancia (14 deseables) y baja relevancia (14 complementarias o más de carácter personal).

Las de alta relevancia son críticas y no negociables y a cada una se le da una calificación de cinco puntos y si un aspirante no tiene alguna, no suma, pero tampoco resta.

Honesto - Base de la confianza pública. Responsable - Capacidad de asumir consecuencias. Transparente - Previene la corrupción y fomenta la rendición de cuentas. Conocedor - Dominio de los temas clave (económicos, sociales, legales). Eficiente - Logra resultados con recursos limitados. Coherente - Pensar, decir y hacer en la misma dirección. Conciliador - Capacidad de generar acuerdos entre partes distintas. Incluyente - Escucha y representa a todos los sectores. Estudioso - Con base técnica sólida, se prepara y actualiza. Diligente - Atiende con prontitud y eficacia. Práctico - Con los pies en la tierra, ejecuta soluciones viables. Ejecutivo - Habilidad para tomar decisiones y llevarlas a cabo. Persistente - Capacidad para no ceder ante la adversidad. Inspirador - Motiva y moviliza a otros hacia el bien común. Humano - Empatía genuina por el bienestar de las personas. Futurista - Con visión de largo plazo para transformar.

Las de media relevancia son cualidades que se desea tenga el aspirante, que fortalecen su perfil. A cada una se le dio una calificación de 3 y si un aspirante no tiene alguna, no suma, pero tampoco resta.

Innovador - Introduce mejoras y rompe esquemas obsoletos. Cuidadoso - Detallista y preventivo en la toma de decisiones. Global - Comprende contextos internacionales. Colaborador - Trabaja bien en equipo y construye alianzas. Altruista - Piensa en el beneficio colectivo más allá del propio. Auténtico - Genera confianza por su congruencia personal. Audaz - Toma decisiones difíciles cuando es necesario. Moderno - Usa tecnología y enfoques contemporáneos. Ordenado - Buena administración y uso de los recursos. Estudioso - En permanente formación. Constante - Mantiene el esfuerzo sin perder el rumbo. Virtuoso - Éticamente íntegro, más allá de lo legal. Didáctico - Sabe comunicar ideas complejas de forma sencilla. Convincente - Gana apoyo y lidera desde la argumentación.

Las de baja relevancia son las complementarias, más personales que estratégicas y tienen una nota de dos puntos por cada una. Si un candidato no tiene alguna, no suma, pero tampoco resta.

Amable - Cualidad personal, útil pero no imprescindible. Alegre - Buena disposición, pero secundaria al rol. Sencillo - Cercano, pero puede confundirse con falta de autoridad. Familiar - Importante en lo personal, pero no esencial al rol público. Fraternal - Gesto valioso, pero no determinante. Curioso –- Útil si se traduce en aprendizaje o mejora. Amoroso - Término emocionalmente fuerte, puede sonar poco técnico. Querido - Popularidad no siempre es sinónimo de capacidad. Aficionado - Puede indicar entusiasmo, pero falta de profesionalismo. Amigo - Personal, no relevante institucionalmente. Elegante - Estética no sustituye contenido ni liderazgo. Orgulloso - Puede ser virtud o defecto, según contexto. Bondadoso - Más emocional que estratégico. Trabajador / Laborioso / Incansable - Valioso si va acompañado de dirección clara.

Luego se suman los puntos obtenidos por cada uno de los cinco seleccionados y quien contabilice el mayor número se supone es el aspirante preferido, entendiendo que hay libertad absoluta en la toma personal de la decisión y que esta puede cambiar hasta el mismo momento de depositar el voto, sin descartar la aparición de un “palo” como candidato.

Solamente, los colombianos no tienen la opción de equivocarse como lo dice el mismo profesor Gaona: “Al próximo gobierno de Colombia le corresponde los mayores retos de la historia. Necesitan al gobierno más calificado que jamás hayan tenido”.

