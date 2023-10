Los candidatos favoritos en las regiones claves: ¿quiénes son y qué apoyos tienen?

Los candidatos favoritos para definir el poder regional en Bogotá, Antioquia, Atlántico, Santander y el Valle del Cauca. Foto: Eder Leandro Rodríguez

Hoy, después de las 5:00 p.m., el mapa del poder político regional para los siguientes cuatro años se transformará. En unas elecciones marcadas por la imagen negativa del Gobierno, el papel discreto de la oposición y el pesimismo ciudadano frente a varios temas, los partidos tradicionales, los llamados clanes políticos y en general quienes han gobernado en los últimos períodos intentarán mantener su influencia en alcaldías y gobernaciones.

Buena parte de lo que ocurra este 29 de octubre también marcará el devenir del gobierno de Gustavo Petro, quien llega con una coalición debilitada y con escasas opciones de ganar en las ciudades claves, siendo Bogotá una de las pocas excepciones. En el momento que enfrenta dificultades para sacar adelante sus reformas en el Congreso, los aliados que Petro consiga en las regiones podrían ser fundamentales para su gobernabilidad.

Puja triple por Bogotá

Salvo por alguna de esas contadas sorpresas en periodo electoral, el próximo alcalde de Bogotá saldrá de la puja entre Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo. Los tres candidatos han logrado posicionarse en los primeros lugares de las encuestas y, si ninguno logra este 29 de octubre el 40% de los votos y superar al segundo por más de 10%, dos de ellos se tendrán que enfrentar en una segunda vuelta.

Galán ha sido, de los tres, el de mayor favoritismo. Las encuestas le auguran al candidato del Nuevo Liberalismo una intención de voto por encima del 30 % y una plaza casi segura a ese segundo round, programado para el 19 de noviembre. Su favoritismo ha crecido tanto las últimas semanas que algunas encuestas pronostican su triunfo en primera vuelta.

No obstante, detrás de su hegemonía, están el candidato de izquierda Gustavo Bolívar (Pacto Histórico) y Juan Daniel Oviedo, del movimiento Con Toda por Bogotá. Ambas campañas han librado una intensa lucha por el segundo puesto, que les daría un nuevo chance de disputar la Alcaldía y, como mínimo, una curul en el Concejo. Basados en las encuestas, Bolívar parece el mejor posicionado, aunque Oviedo no deja de respirarle en la nuca.

(Lea la historia completa: Elecciones 2023: La puja triple por la Alcaldía de Bogotá)

La apretada guerra por el poder en Antioquia

Los juegos de alianzas que se vienen ejecutando con fuerza desde hace un mes pueden ser, a partir de este domingo y durante la siguiente semana, el punto de inflexión en la disputa por el poder en una región que suma 6,9 millones de habitantes y le aporta a Colombia el segundo PIB con una producción de $212,5 billones a precios corrientes en 2022: Antioquia.

Movidas de última hora mantienen en vilo el nombre de quién podría llegar a la Gobernación. La puja más fuerte está entre Andrés Julián Rendón, del Centro Democrático y el estamento paisa más tradicional, y Luis Pérez, conocido como Lupe y quien carga el estigma de ser cercano al polémico exalcalde Daniel Quintero. Hay una tercería, la que representa la continuidad con Luis Fernando Suárez, de la entraña del actual gobernador, Aníbal Gaviria, pero no despegó en las encuestas.

Esta puja no se replicaría en la capital. Fico tiene más del 50 % de intención de voto en varias encuestas y está muy lejos del segundo, Juan Carlos Upegui, aspirante directo del exalcalde Quintero. Eso sí, pese al apoyo del exmandatario, Upegui no pasa del 10 o 12 %, lo que -hasta este momento de la contienda- significa que la renuncia de Quintero no ha servido de mucho. Y el tercero en intención de voto, el también “quinterista” Albert Corredor, ni siquiera llega al 10 % y tampoco se decide, pese a los llamados del exmandatario, a unirse con su colega ideológico.

(Lea la historia completa: Así se definiría la apretada guerra por el poder que se disputa en Antioquia)

Verano contra Varela: la lucha de los clanes en el Atlántico

El primero tiene 73 años y ya fue gobernador en dos oportunidades. Es liberal y fórmula de uno de los grupos políticos más poderosos del país, el de los Char. El segundo tiene 42, fue dos veces concejal de Barranquilla y director de Cormagdalena. No es la primera vez que se enfrentan. En 2015, también por la Gobernación, Verano ganó con 350.000 votos, 7.000 más que Varela. Ocho años después el panorama parece calcado, no solo por los protagonistas, sino por las movidas de las casas políticas.

El exgobernador regresa con el impulso de la casa Char, los conservadores de Efraín Cepeda y los liberales de Mauricio Gómez y el clan Torres. A ellos se suman otros como el uribista Carlos Meisel y José David Name. Con Varela, hace cuatro años apoyado por Aida Merlano, hoy están aliados de Eduardo Pulgar, algunos liberales y parte del Pacto Histórico.

En materia programática, Verano abandera un discurso de competitividad y crecimiento económico y Varela propone trasladar el protagonismo de Barranquilla a los otros 22 municipios. En la ecuación, la ficha clave sigue Alejandro Char. Durante varios meses Verano estuvo esperando el abrazo de Char, pero este se demoró porque a sus aliados no los convencía un tercer mandato de Verano. Finalmente, Char selló la alianza con Verano y, aunque muchos de sus alfiles siguen creyendo que la mejor opción es Varela, el patriarca de la casa, Fuad Char, ordenó que todos apoyaran a su socio habitual.

(Aquí la historia completa: Verano contra Varela: la lucha de los clanes por la Gobernación del Atlántico)

Chontico vs. Éder: se apretó la puja por el control de Cali

Aunque las primeras encuestas daban como ganador de la Alcaldía de Cali a Roberto “Chontico” Ortiz, la contienda se ha emparejado y a una semana de elecciones se le acerca cada vez más el segundo opcionado, Alejandro Éder. La intención de voto por Ortiz está en el 33,6 %, según la última encuesta Invamer, y por Éder se incrementó al 23,1 %. Aunque hay una diferencia entre los dos de diez puntos, este último tiene mayores posibilidades, pues el pasado 27 de septiembre la candidata Diana Rojas renunció a su aspiración y se sumó a su campaña.

Ortiz, aunque intentó desmarcarse de las estructuras políticas inscribiéndose por firmas, sigue siendo percibido por los caleños con el mismo patrón: el candidato del poder tradicional. Éder está inscrito por el movimiento Revivamos Cali, pero lo acompañan los partidos Nuevo Liberalismo, Colombia Renaciente, Cambio Radical y el Partido Conservador, aunque no todos los militantes de estos dos últimos lo apoyan. Éder es heredero de la industria azucarera en esa zona del país y de la antigua hacienda La Manuelita, por lo que tiene el apoyo de buena parte del empresariado caleño.

Otra de sus alianzas claves es con Tulio Gómez, principal accionista del equipo de fútbol América de Cali, quien era candidato a la Gobernación del Valle hasta que el CNE revocó su inscripción.

(Lea la historia completa: Chontico vs. Eder: se apretó la puja por el control de Cali)

Juvenal Díaz y Héctor Mantilla: pelea entre exmilitar y heredero político

Hasta hace unas semanas, Rodolfo Hernández era el candidato a vencer en Santander. Los más de 870.000 votos que obtuvo en el departamento en la segunda vuelta presidencial de 2022 eran cartas suficientes para avalar esa afirmación. Sin embargo, tres sanciones de la Procuraduría causaron la revocatoria de su inscripción por parte del CNE.

Las últimas encuestas demuestran que la pelea por la Gobernación será entre el general (r) Juvenal Díaz Mateus y Héctor Mantilla. Ambos intentan recoger los votos de Hernández con un discurso enfocado en la seguridad, que le ha dado mayores réditos a Díaz, quien ha sacado a relucir su trayectoria militar y cuestiona al gobierno de Gustavo Petro por su política de paz total.

Sin embargo, ese discurso no será el único factor determinante. Más relevante que esos puntos es la influencia de los clanes políticos. Díaz Mateus, aunque se ha mostrado como un hombre lejano del mundo político, no lo es. Su familia es una de las que maneja el Partido Conservador en Santander. El candidato es hermano de Iván Díaz Mateus, excongresista condenado por el escándalo de la “yidispolítica”, y de Luis Díaz Mateus, representante a la Cámara. Tiene el respaldo del senador liberal Miguel Ángel Pinto y del famoso clan Villamizar.

Mantilla, aunque niega tener su aspiración comprometida, recibió el guiño de una de las estructuras políticas más polémicas del departamento: la de los Aguilar, liderada por el exgobernador y excoronel Hugo Aguilar, condenado por sus vínculos con paramilitares y papá de Richard Aguilar, también exgobernador y quien enfrenta un proceso por corrupción que lo tuvo en la cárcel.

La historia completa: Juvenal Díaz y Héctor Mantilla: pelea entre exmilitar y heredero político

La hegemonía de Carlos Amaya

Este domingo, los boyacenses irán a las urnas para decidir si extienden o no un modelo de gobierno que cumpliría 12 años en el departamento. Se trata de lo que encarna el exgobernador Carlos Amaya, quien tras quedar tercero en la consulta presidencial de la coalición Centro Esperanza volvió la mirada hacia el poder regional.

Respaldado por la fuerza de la Alianza Verde, que en 2019 ganó con el actual gobernador Ramiro Barragán y en 2022 ubicó a tres boyacenses en el Congreso, Amaya se ha consolidado como el candidato a vencer. Así lo demuestran varias encuestas, que lo ponen a él y a su fórmula para la Alcaldía de Tunja, John Carrero, lejos de sus rivales.

Respaldado por la fuerza de la Alianza Verde, que en 2019 ganó con el actual gobernador Ramiro Barragán y en 2022 ubicó a tres boyacenses en el Congreso, Amaya se ha consolidado como el candidato a vencer. Así lo demuestran varias encuestas, que lo ponen a él y a su fórmula para la Alcaldía de Tunja, John Carrero, lejos de sus rivales.

(La historia completa: Carlos Amaya quiere extender a 12 años su hegemonía en la Gobernación de Boyacá)

No se pierda otros panoramas electorales:

- Las estructuras Barreto y Jaramillo: las fuerzas que se enfrentan en el Tolima

- Así se mueven los apoyos de Alan Jara y el uribismo en las elecciones en el Meta

- Esto se sabe del supuesto constreñimiento electoral que nubla las elecciones en Pereira

- El fantasma del condenado Mario Castaño sacude la política en Caldas