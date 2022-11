Radican proyecto de ley que busca prohibir las llamadas “terapias de conversión”

Se trata del primer proyecto que radican desde la comisión accidental por la diversidad, que integran 11 congresistas. Foto: Cortesía

Una de las promesas de la comisión accidental por la diversidad del Congreso, que se instaló el pasado 15 de septiembre, fue tramitar dos proyectos de ley en pro de los derechos de la población LGBTIQ+. Uno de esos es el proyecto que busca prohibir las llamadas “terapias de conversión” y atender a quienes han padecido estas prácticas, que en esencia buscan cambiar la identidad de género, y fue radicado en la mañana de este jueves en la Secretaría de la Cámara de Representantes.

La iniciativa fue radicada por la representante Carolina Giraldo (Alianza Verde), coordinadora de la comisión accidental por la diversidad, quien estuvo acompañada por representantes de organizaciones sociales de la comunidad LGBTIQ+. El proyecto contó con firmas de apoyo de 58 congresistas y entrará a su discusión por la Comisión Séptima de la Cámara.

Este proyecto es una herencia del exrepresentante Mauricio Toro, quien la impulsó en el pasado Congreso bajo el argumento de que una de cada cinco personas de la población LGBTIQ+, así como una de cada tres perteneciente a la comunidad trans, podría llegar a ser sometida a estas “terapias de curación”, que desde la bancada de diversidad calificaron como “traumáticas”.

Giraldo por su parte afirmó que desde la comisión “no vamos a parar de luchar contra las prácticas que buscan cambiar la identidad de género y la orientación sexual”, ya que consideran que no son otra cosa que “tortura y discriminación”. Según la representante por Risaralda, tras indagar sobre estos procedimientos evidenciaron que quienes son sometidos a estos son víctimas de “maltratos, violaciones, tortura y violencia forzada”, bajo la excusa de que deben ser “curadas”.

“Es cuando a alguien lo quieren obligar a hacer algo que no es”, explicó Giraldo, y añadió que a “una persona que es gay la quieren obligar a ser, mediante esas supuestas terapias lo que no es”. Incluso estos procedimientos, que suelen imponer desde las mismas familias, ya han sido prohibidos en países como Francia, Canadá, Alemania, Brasil, Chile, Ecuador y Malta.

“Muchas veces las familias no saben qué hacer cuando tienen un hijo gay, una hija lesbiana o una persona trans en la familia. Bueno, es desde la práctica del amor, del respeto y no es de tratar de obligar a un ser querido a ser lo que no es. También queremos avanzar en la cultura ciudadana y el respeto hacia los demás”, concluyó Giraldo sobre su iniciativa.

Aún sigue pendiente la otra iniciativa clave que se comprometió a tramitar la comisión, que se trata de una ley integral en favor de la población trans, con lo que esta comisión, según Támara Argote (Pacto Histórico), otra de las integrantes, pasará a la historia. “Este ha sido un país ultraconservador que segrega y desconoce los derechos de la población diversa. Por eso vamos a garantizar que esas voces sean escuchadas aquí en el Congreso”, dijo la representante del Pacto Histórico cuando se instaló la comisión, integrada por 11 congresistas.

Además de Botero y Argote, los encargados de tramitar las iniciativas en favor de los derechos de la población LGBTIQ+ son Angélica Lozano, Alejandro García Ríos, María del Mar Pizarro, Daniel Carvalho, Jennifer Pedraza, Susana Gómez, Andrés Cancimance, Juan Carlos Losada y Liliana Rodríguez.