Las primeras reacciones al “replanteamiento del gobierno” anunciando por Petro

Tras la aprobación en el Congreso del informe de ponencia de la reforma a la salud y el anuncio de las directivas de los partidos Conservador, Liberal y La U de votar negativo el articulado, el presidente Petro arremetió contra el Congreso e incluso lanzó pullas a su equipo y advirtió que el Gobierno debe “declararse en emergencia”.

El mandatario aseguró que no se trata de expedir un decreto, sino de ordenar a todos los funcionarios del Gobierno trabajar día y noche para sacar adelante el paquete de reformas sociales. “Quien ya no sea capaz de hacer esto, no tiene espacio en nuestro Gobierno”, dijo.

Luego de estas declaraciones se confirmó que el presidente pidió la renuncia protocolaria de sus ministros y que canceló la alianza de gobierno con los partidos. “A pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia, este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. Tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno”.

Aunque ninguno de los ministros se ha pronunciado al respecto, desde el Congreso llegan las primeras reacciones a los anuncios. El presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró en entrevista con La W que es necesario mantener la calma, que no se puede “echar por la borda la gobernabilidad” y que se debe reanimar la coalición de mayorías.

Otros congresistas del Pacto Histórico respaldaron las declaraciones del presidente. “Durante semanas, el cambio por el que votó la gente se ha visto amenazado por el comportamiento extorsivo de unos presidentes de partidos que se aferran a un sistema de privilegios, nuestro pacto fundamental es con la gente no con élites políticas”, dijo la senadora María José Pizarro.

“El presidente Petro tiene razón, no es posible que los partidos políticos que dicen estar con el Gobierno (Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de La U) pidan votar negativo a la reforma a la salud, mientras sus congresistas saben a conciencia que se requiere la reforma”, aseguró el representante Alirio Barrera.

Desde la oposición, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, criticó las palabras de Petro, pues considera que demuestran que “la soberbia del gobierno es proporcional al desconocimiento”. Para ella, el cambio de gabinete comprobaría que el Gobierno no presentó una invitación al pacto, sino una solicitud de “contrato de adhesión antidemocrático y ajeno al diálogo”.

Las decisiones políticas del Presidente demuestran:

1. No había invitación a un pacto por el cambio, era un contrato de adhesión antidemocrático y ajeno al diálogo

2. Usan el Estado para comprar voluntades

“¿Viene la radicalización? Petro ha demostrado su incapacidad e incompetencia para manejar el país. Sus mensajes cada vez son más peligrosos”, dijo por su parte la senadora María Fernanda Cabal.

Por ahora, el presidente Petro no ha dado más detalles de sus anuncios y sigue defendiendo en su cuenta de Twitter los puntos clave de la reforma a la salud. De hecho, ha cruzado mensajes con los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, quienes aseguran que el sistema de salud colombiano tiene varias bondades y que el proyecto del Gobierno no debe hacer cambios para empezar de cero.

