“Reflexione y actúe con sensatez”: políticos rechazan mensaje de Petro a Israel

La reacción del presidente Gustavo Petro al reclamo de Israel por sus declaraciones sobre la guerra contra Hamás no cayó bien entre políticos de diferentes orillas, especialmente de los partidos de oposición, que lanzaron nuevas críticas a la política exterior del Gobierno. Cabe recordar que el presidente, en su cuenta de X, dijo que “si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos” y que al presidente de Colombia no se le insulta”.

Para el senador David Luna, de Cambio Radical, las declaraciones de Petro son “peligrosas” y “ponen a los ciudadanos colombianos en riesgo”. Luna le pidió actuar con sensatez y convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en la que se encuentran los expresidentes, para que lo aconsejen.

Desde el Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia le dijo a Petro que sus palabras no representan a toda Colombia y que “no puede decidir qué sus convicciones son las de todos. Este es un país pluralista. Le exigimos respeto”: Su compañera, la senadora María Fernanda Cabal, se fue por la misma línea y aseguró que el comunicado del presidente “no representa al pueblo colombiano y es la clara demostración de su antisemitismo”.

También a través de X, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, preguntó: “¿Colombia tiene canciller? ¿Colombia tiene cancillería?”. Más adelante, le reclamó por su petición a América Latina de ser solidario con Colombia en su postura. “Venezuela, Nicaragua y Cuba pueden contestar pronto. Son regímenes dictatoriales, tiranos de sus pueblos que han provocado exilio y diáspora de millones de víctimas”, dijo.

Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá, también le pidió prudencia y responsabilidad al mandatario. “No es momento de hacer activismo, las relaciones diplomáticas se deben manejar con prudencia y no a punta de trinos. Esto puede ser muy costoso para el país”, dijo Galán, quien agregó que Petro está a tiempo de condenar los ataques de Hamás.

“Petro ya no solo representa un peligro para Colombia sino también para el mundo. Que sepa el mundo entero que las posiciones antisemitas del Presidente Petro no nos representan a la inmensa mayoría de los Colombianos. Perdió el juicio”, dijo Federico Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín.

Desde el Pacto Histórico, la excongresista Luz María Múnera respaldó al mandatario y dijo que su postura es coherente. “La política exterior e interior en Colombia no volverá a ser dictada por fuera de nuestra Nación. El genocidio y la masacre no pueden ser la elección. Gracias por la defensa de nuestra autonomía y soberanía. La guerra no puede ser la única opción”.

