“Reconozco a la juventud como única protagonista del paro”: Petro

Por medio de un comunicado, el senador Gustavo Petro se refirió a la más reciente portada de la Revista Semana, que se titula “Petro, ¡basta ya!”. En el editorial, el medio de comunicación afirma que el también precandidato presidencial es el “protagonista del paro”, que “sus redes sociales atizan la hoguera” y que “le llegó la hora de pensar primero en Colombia, que en conquistar la presidencia”.

Tras la publicación, que ha sido fuertemente criticada en Twitter, Petro expresó su rechazo y lo calificó como un abuso a la libertad de prensa que, aseveró, lo pone en riesgo no solo a él, sino también a su familia, su equipo de trabajo y todas las personas afines al proyecto político de Colombia Humana.

“Solicitamos a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronuncie sobre este caso de manera contundente porque es inaceptable que se utilice el periodismo para declarar como ‘blanco’ a un ser humano y a todo su entorno, estigmatizando la protesta social, desconociendo las razones válidas que tiene la juventud para manifestarse y calumniando, de paso, al líder de la Colombia Humana que ha sido enfático en reconocer a la juventud colombiana como única protagonista del paro”, manifestó en la carta a la opinión pública.

Dijo que está adelantando las acciones jurídicas “para salvaguardar” los derechos que, insistió, le fueron vulnerados con la publicación. A lo largo del comunicado, el político opositor al gobierno del presidente Iván Duque reiteró que desde el inicio de las movilizaciones se pronunció pidiendo marchas pacíficas y en las que fueran respetados los derechos humanos de todos los actores presentes en estos contextos. “Le ha solicitado al gobierno diálogo directo, rápido y oportuno con quienes en las calles levantan su voz”, finalizó.

De hecho, vale la pena recordar que el pasado 27 de abril, un día antes de la convocatoria a las calles, el senador Petro emitió una declaración en la que pidió que las manifestaciones no fueran violentas pues la razón de ser del paro no era irse en contra de la fuerza pública, sino tumbar la reforma tributaria (retirada días después). Adicional, durante las primeras jornadas de paro nacional, la voz del senador Petro no estuvo tan presente y algunos grupos ciudadanos lo calificaron de ausente. No obstante, el 4 de mayo, el congresista salió nuevamente a explicar sus posturas.

Entre otras cosas, agregó que, ante la grave realidad que vivía el país por esos días, el Gobierno buscaba culpables: “Tratan de volverme responsables como si desde el principio no les hubiéramos advertido del inmenso error. La respuesta de Duque a la protesta que él mismo desató es el Ejército y la Policía”, aseguró. En ese espacio le reiteró al presidente Duque que está dispuesto a sumar para la recuperación del país, pero que debe abrir el diálogo certero con los que marchan en el espacio público y manifiestan su inconformidad.