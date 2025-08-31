No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Rectificación sobre nota “Tropa de influenciadores de Petro se mueve con el erario y se agita la campaña”

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala Cuarta de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá, El Espectador rectifica la información publicada los días 5, 6 y 7 de abril de 2025 en la nota titulada “Tropa de influenciadores de Petro se mueve con el erario y se agita la campaña”.

Redacción Política
31 de agosto de 2025 - 08:00 p. m.
En dicha publicación se incluyeron, dentro de la infografía y del reportaje, los nombres o cuentas de Gustavo Alfonso Osorio Vizcaino, Kelly Juliana Beltrán Moya, Simona Murcia Garzón, Alexander Klein Ochoa, Gener Alexander Úsuga, Jairo Ricardo Osorio Avellaneda, Juanita Mayorga Acosta, Luis Alejandro Fajardo López y María José Gómez Doria, asociándolos a una presunta contratación con el Gobierno Nacional.

El Tribunal estableció que no existe prueba de que las personas antes mencionadas hubieran celebrado contratos con el Gobierno Nacional ni recibido recursos públicos con el propósito de realizar activismo político en redes sociales. En consecuencia, la asociación efectuada en la publicación original fue inexacta.

Por lo anterior, El Espectador se retracta de cualquier afirmación, insinuación o sugerencia en el sentido de que los mencionados hubieran recibido recursos públicos o contratado con el Gobierno Nacional para realizar activismo político.

Esta rectificación se hace en igualdad de condiciones de despliegue y relevancia frente a la información publicada originalmente, y tiene como propósito corregir el error y evitar interpretaciones equivocadas.

