Rectificación sobre nota “Tropa de influenciadores de Petro se mueve con el erario y se agita la campaña”

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En dicha publicación se incluyeron, dentro de la infografía y del reportaje, los nombres o cuentas de Gustavo Alfonso Osorio Vizcaino, Kelly Juliana Beltrán Moya, Simona Murcia Garzón, Alexander Klein Ochoa, Gener Alexander Úsuga, Jairo Ricardo Osorio Avellaneda, Juanita Mayorga Acosta, Luis Alejandro Fajardo López y María José Gómez Doria, asociándolos a una presunta contratación con el Gobierno Nacional.

El Tribunal estableció que no existe prueba de que las personas antes mencionadas hubieran celebrado contratos con el Gobierno Nacional ni recibido recursos públicos con el propósito de realizar activismo político en redes sociales. En consecuencia, la asociación efectuada en la publicación original fue inexacta.

Por lo anterior, El Espectador se retracta de cualquier afirmación, insinuación o sugerencia en el sentido de que los mencionados hubieran recibido recursos públicos o contratado con el Gobierno Nacional para realizar activismo político.

Esta rectificación se hace en igualdad de condiciones de despliegue y relevancia frente a la información publicada originalmente, y tiene como propósito corregir el error y evitar interpretaciones equivocadas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.