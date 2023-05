Reducción del receso de los congresistas queda a un debate de ser realidad

El segundo periodo de la legislatura ya no iniciaría el 16 de marzo, sino el 16 de febrero. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El receso legislativo está a punto de ser, ahora sí, reducido en un mes completo. Este martes, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en penúltimo debate una modificación a la Constitución Política para recortar dicho receso y la dejó así lista para su último debate en la plenaria de esa misma corporación. De superarlo, será una realidad.

Lo que plantea el proyecto es modificar el artículo 138 de la Constitución que define los periodos de la legislatura del Congreso. Actualmente, los congresistas sesionan en dos periodos: el primero va del 20 de julio al 16 de diciembre y el segundo va del 16 de marzo al 20 de junio.

La modificación aprobada en séptimo debate plantea que el segundo periodo no empiece el 16 de marzo, sino el 16 de febrero y así el receso ya no sea de tres, sino de dos meses. Sin embargo, en ese mes que se le añade a la legislatura (del 16 de febrero al 15 de marzo) no se podrán tramitar leyes estatutarias ni reformas a la Constitución (proyectos de acto legislativo); en lo que sí se podría avanzar es en proyectos de ley ordinarios, controles políticos y audiencias públicas.

El proyecto también estipula que “en el periodo de sesiones en el que se lleven a cabo las elecciones al Congreso de la República, este periodo iniciará el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio”.

El anuncio lo celebraron los ponentes en un video que grabaron tras la aprobación en la Comisión Primera de la Cámara; una de las principales promotoras de la iniciativa es la representante Cathy Juvinao, recordada precisamente por el control que hacía a los congresistas sobre su inasistencia a las sesiones, en la iniciativa denominada ‘Trabajen, vagos’.