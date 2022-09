Reducir salario de congresistas: aprueban en primer debate proyecto del uribismo

La reducción de los salarios de los congresistas es una de las discusiones más polémicas de este primer período legislativo. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado es una de las discusiones más polémicas en este primer período legislativo. Al Capitolio han llegado varias propuestas para que los 295 congresistas ganen varios pesos por debajo de los 35 millones que reciben mensualmente. Y aunque diferentes sectores han enfatizado en que ese es un debate más “populista” que cualquier otra cosa, lo cierto es que ya avanzan en el legislativo.

Ese es el caso de la propuesta de senadores y representantes del Centro Democrático para disminuir su propio salario. Este miércoles, la iniciativa fue aprobada en primer debate, en la Comisión Primera del Senado. La uribista Paloma Valencia fue la ponente encargada de defender el documento. En su celebración por este primer paso en el largo trámite del proyecto, Valencia indicó que, de llegar a buen término, los cambios permanentes empezarían a regir a partir de 2026. Quiere decir que desde ese año un congresista recibiría 23 salarios mínimos, lo que equivale a unos 25 millones de pesos, y no los 35 que actualmente devienen.

¡Aprobamos el proyecto de tope de salarios a 23 smlm desde 2026 e impuesto de 20% sobre el salario de congresistas y todos los altos funcionarios del Estado! Un mensaje del Congreso para los colombianos ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/AhdHBvUf2F — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) September 28, 2022

El acto legislativo también contempla que a los salarios de altos funcionarios se les aplique (también desde 2026) un impuesto del 20 %. “Esto es una muy buena noticia”, manifestó Valencia.

En la sesión de este miércoles hubo un momento de tensión pues, para que avanzara el trámite, el senador Carlos Antonio Lozada (Partido Comunes) pidió que se aclara si se iba a respetar el acuerdo al que llegó el Centro Democrático con la bancada del Pacto Histórico. Este consenso incluía que se eliminara de la propuesta la pretensión de reducir el Congreso, una bandera que a lo largo de los años ha defendido el uribismo.

“La ponencia que radiqué tiene dos temas centrales: la reducción del Congreso y el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. La senadora Aida Quilcué (Pacto Histórico) quería radicar una propuesta para archivar el proyecto. Yo le dije que no lo archivara que yo archivaba el tema de la reducción del Congreso. Entiendo que no es un tema en el que muchos estén interesados y yo tengo que sacar este proyecto adelante porque yo, como ustedes, vengo insistiendo en el salario de los congresistas y su reducción. Entonces, no tengo problema de eliminar esa parte”, destacó una de las senadoras más cercanas al expresidente Álvaro Uribe.

