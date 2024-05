Se abre debate por propuesta de Petro para sacar las reformas mediante referendo

Foto: EFE/Presidencia de Colombia - Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro aseguró el fin de semana que “el poder constituyente es permitir que la sociedad se exprese y decida ella misma a través de Asamblea Constituyente, constitucional o referendo, etc”. Sus palabras sugirieron que el mandatario ya no estaría seguro de convocar una Asamblea, sino que buscaría hacer modificaciones muy puntuales a la carta magna a través de otra vía, como con un referendo popular.

Eso sí, lo que buscaría el Gobierno es evitar el Congreso, que es la vía tradicional, puesto que allí ha tenido una gran barrera para poner en marcha sus propuestas de país. De otro lado, el presidente Petro adelantó cuáles serían esos 7 puntos que incluiría en un eventual referendo.

Y varios de esos, precisamente, tendrían que ver con las reformas que ha presentado en el Congreso, pero que no han salido exitosas. Habló de una reforma política, a la justicia, de concretar un estatuto del trabajo; seguido por “las garantías inmediatas a los derechos universales a la salud, la pensión y la educación pública gratuita”

Así las cosas, el presidente buscaría el respaldo para sus propuestas afuera de las paredes del Capitolio por el desgaste natural de su capital político y por controversias recientes que han empañado el debate.

Un referendo no sería algo nuevo, ya que otros exmandatarios han promovido por las vías populares sus propuestas, fue el caso del Plebiscito por la Paz de Juan Manuel Santos y el referendo en 2009 para aprobar la segunda reelección de Álvaro Uribe, que no llegó a feliz término, pues fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

No obstante, la propuesta de referendo de Petro abrió un nuevo frente de debate y el senador Ariel Ávila (Alianza Verde) explicó que se trata de un mecanismo constitucional de participación ciudadana. “Está la consulta popular, los cabildos abiertos, el plebiscito y el referendo. No es la primera vez que podría utilizarse”, dijo.

De acuerdo con Ávila, “es normal que la ciudadanía salga y vote. Además, tiene que alcanzar un número de votos que es muy difícil de lograr. Claro, el Congreso es el camino más común, pero los otros se pueden utilizar”, dijo.

Por su parte, el representante Eduard Sarmiento, del Pacto Histórico, confirmó que “la primera opción es llamar a referendo para apoyar las reformas sociales si no hacen el tránsito adecuado en el Congreso”, dijo a RTVC. No obstante, hay quienes aseguran que esa vía demostraría que el Gobierno perdió el pulso en el Congreso.

El director de Dignidad y Compromiso, Jorge Enrique Robledo, indicó que un referendo es “otro cañazo (...) Porque si Petro no tuvo la fuerza política suficiente para sacar adelante la constituyente, tampoco la tiene para ganar un referendo, y menos en el desgaste del final de su gobierno”.

Por el momento, Petro se abría bajado de su primera propuesta, pues dijo que “cuando se refiere al poder constituyente, no necesariamente es una Constituyente”, sino que es para “llevar a canon constitucional el acuerdo nacional que no se contempló en 1991″, explicó y enumeró los puntos que incluiría su propuesta, aunque no profundizó en ellos.

