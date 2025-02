Cámara volvió a negar el debate de la reforma a la salud: así fue la discusión

La plenaria de la Cámara empezó las plenarias ordinarias el lunes 17 de febrero de 2025. Foto: José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Otro debate alrededor de la reforma a la salud volvió a tomarse la plenaria de la Cámara de Representantes este lunes, tras varios días de choques entre bancadas y en la misma mesa directiva para agendar el articulado en el orden del día. Y tras varias horas de discusión en la que las bancadas sentaron posición sobre el texto, como pasó en días anteriores, la reforma quedó en el tintero.

En esta ocasión, la bancada oficialista trató de irse a “voto limpio” para modificar el orden del día y lograr que fuera uno de los proyectos incluidos en el punto de “lo que propongan los congresistas”. Al final, la votación se decidió con 82 votos en contra y 47 a favor, por lo que la reforma no se incluyó en los debates de la plenaria.

Sugerimos: Carolina Corcho, exministra de Salud, lanzó una escuela de formación política

Y aunque desde la mesa anunciaron que sería uno de los proyectos que podrían incluirse en la agenda de este martes, lo cierto es que, con las experiencias anteriores, se ve una posibilidad casi nula de que la reforma sea discutida. Así las cosas, queda la duda de si esta semana será como la anterior y el segundo debate del articulado seguirá siendo aplazado.

Justamente, en las últimas horas, previo a que comenzara la sesión de este lunes, varios congresistas se tomaron sus redes sociales para denunciar posibles irregularidades en el orden del día. Mientras desde el oficialismo señalaron un “sabotaje” a la discusión, de la oposición señalaron que estarían tratando de hacer un debate sin todas las garantías.

El representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo le hizo un llamado a los vicepresidentes de la Cámara, Lina María Garrido (Cambio Radical) y Jorge Rodrigo Tovar (CITREP), para que “no sigan saboteando la reforma a la salud”.

Le puede interesar: Registrador confirmó que recursos para las elecciones de 2026 “están garantizados”

“Exigimos que se agende la reforma a la salud”, mencionó en X. “Necesitamos que se implemente esta reforma en nuestro país, porque se trata de la vida de millones de colombianos”, declaró el representante.

Exigimos que se agende la Reforma a la Salud.



Les hago un llamado a los vicepresidentes de la Cámara de Representantes, a que no sigan saboteando la Reforma a la Salud, que se agregue en el orden del día y se pueda discutir.



Necesitamos que se implemente esta reforma en… pic.twitter.com/d2HCLb2of9 — Alejandro Ocampo (@alejoocampog) February 24, 2025

En la plenaria, representantes del oficialismo se sumaron a las críticas de las declaraciones de Ocampo. “El vicepresidente y la vicepresidenta han usado el cargo que les dimos para hacerle oposición y no permitir a los congresistas de esta cámara llevar a cabo un debate”, dijo la representante María Fernanda Carrascal.

Por otra parte, la representante de Cambio Radical Carolina Arbeláez dijo en la plenaria que “la mesa directiva está demostrando independencia y autonomía por los vicepresidentes”. También mencionó que la proposición de crear una subcomisión de la reforma a la salud para hacerle seguimiento a lo que le ordena la Corte Constitucional al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, así como “para saber a cuáles son los acuerdos a los que están llegando las bancadas y los partidos”.

“A ver si están vendiendo la reforma a la salud por mermelada”, señaló.

Lea también: “Se ha reducido en Colombia”: presidente respondió por cifras de violencia

El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, hizo lo propio y defendió sus acciones. De acuerdo con él, no firmar el orden del día “es la decisión de dos vicepresidentes y no del presidente de la Cámara” y agregó que tiene “respeto [por sus] colegas vicepresidentes”, aunque no comparte su posición.

“Aquí, para quedar bien y ser políticamente correctos, algunos amigos de la coalición de gobierno hablan de la mesa directiva, porque tampoco les gusta que se agenden 80 proyectos de los congresistas, y esa es la realidad, porque lo hemos hecho, hemos agendado iniciativas de ustedes, leyes útiles”, aseguró.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.