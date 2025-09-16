No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Toma fuerza reforma a la salud alternativa por paridad de fuerzas en Comisión Séptima

Mientras el oficialismo se mueve para conquistar los votos indecisos de la corporación, los críticos del proyecto creen que su mejor opción es intentar limitar la reforma y evitar que el presidente Petro alimente su discurso político tras un nuevo revés. Así están las cuentas.

Redacción Política
16 de septiembre de 2025 - 01:05 a. m.
Los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del Interior, Armando Benedetti, estarán al frente del debate en la Comisión Séptima.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un giro de 180° está a punto de consolidarse en las votaciones de la Comisión Séptima del Senado, la misma que en abril de 2024 hundió la primera versión de la reforma a la salud y en marzo de 2025 hizo lo mismo con la laboral. El bloque de nueve u ocho legisladores que en esta corporación le puso una talanquera a los proyectos del gobierno de Gustavo Petro se desarticulará debido a las movidas del Ejecutivo para voltear varios votos y a la presión de la opinión pública por las pasadas votaciones.

El panorama se reconfigura a las puertas del...

