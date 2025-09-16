Toma fuerza reforma a la salud alternativa por paridad de fuerzas en Comisión Séptima

Los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del Interior, Armando Benedetti, estarán al frente del debate en la Comisión Séptima. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un giro de 180° está a punto de consolidarse en las votaciones de la Comisión Séptima del Senado, la misma que en abril de 2024 hundió la primera versión de la reforma a la salud y en marzo de 2025 hizo lo mismo con la laboral. El bloque de nueve u ocho legisladores que en esta corporación le puso una talanquera a los proyectos del gobierno de Gustavo Petro se desarticulará debido a las movidas del Ejecutivo para voltear varios votos y a la presión de la opinión pública por las pasadas votaciones.

El panorama se reconfigura a las puertas del...