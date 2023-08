Julia Miranda: se debe suspender debate de reforma a la salud por subcomisión

Julia Miranda, representante del partido Nuevo Liberalismo. Foto: Cortesía

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó de forma unánime una proposición de la representante del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda, en la que pidió crear una subcomisión para conciliar la reforma a la salud y construir un texto “que será resultado de la elaboración de mesas de diálogo, que estarán abiertas a la participación ciudadana, política, de organizaciones del sector y demás interesados”.

Julia Miranda habló con El Espectador y aclaró que la subcomisión sí suspenderá el debate y que, de ese proceso de diálogo, esperan tener un nuevo texto, que sea producto de las modificaciones que hagan los congresistas. Dice que se vio motivada a presentar la propuesta, junto a varios partidos, por el llamado el presidente Petro al acuerdo nacional.

¿Cuál es su propósito con la creación de una subcomisión para la reforma a la salud?

Estuve conversando con varios congresistas de la oposición, independientes y algunos de gobierno, y nos preocupa mucho la reforma a la salud, pues no sentimos que la ponencia nos represente. Si bien sabemos que se necesita, el proyecto no nos gusta. Entonces, vimos que la propuesta del presidente Petro sobre el acuerdo nacional llegó en un momento muy oportuno, previo al estudio de la reforma y que nos permitiría conciliar sobre el texto.

¿Era necesaria una subcomisión?, ¿las dudas no podían ser resueltas por otra vía?

Lo que ha venido ocurriendo y que han denunciado los partidos es que ha habido muchas audiencias públicas y reuniones, pero las inquietudes de la gente -algunas sí, pero no todas- no se ven reflejadas en el texto. Si hacemos una subcomisión, en el cual todos podamos acordar sobre el texto y con el que nos sintamos tranquilos, podremos tramitar una reforma a la salud que le sirva a los colombianos y que salga con mayor agilidad. Yo he acompañado al Gobierno en muchísimas cosas, en otras me he opuesto, y siento que tengo la posibilidad de hablar desde el consenso y aportar desde todas las esquinas.

¿Los partidos tienen voluntad de llegar a consensos sobre las propuestas del Gobierno?

El llamado del presidente es a un acuerdo nacional en los temas importantes y los congresistas están de acuerdo y dispuestos a hacerlo. Eso me pareció maravilloso, hay que aprovechar esa oportunidad. En la propuesta participaron Juan Sebastián Gómez, de mi partido, el Nuevo Liberalismo; Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), Cristiana Avendaño, Katherine Miranda, Cathy Juvinao (Alianza Verde), Carolina Arbeláez (Cambio Radical) y Andrés Forero (Centro Democrático). Muchos otros se acercaron y dijeron que querían participar. Nadie se paró a controvertir la proposición y, de esa manera, esperamos poder lograr el objetivo, que es acordar un texto que reúna todo lo que hasta hoy se ha debatido y decantado.

Usted y otros sectores realmente buscaban el archivo del texto, pero no se dio, ¿esta es una propuesta ante esa fallida proposición?

Claro que sí. Incluso, yo presenté una tutela al proyecto inicial, pues como se trata de una reforma estructural al sistema de salud, el procedimiento que se debió utilizar es el de una ley estatutaria, que es más riguroso y ofrece mayores garantías a la discusión. También presenté la proposición de archivo porque la ponencia no me representa y me genera grandes preocupaciones.

¿Cómo se tomó el Gobierno la creación de esta subcomisión?, ¿ha hablado con algún miembro del Gabinete?

No, con ninguno. La decisión quedó en el Congreso y el trámite se va a surtir en la plenaria el día martes. Sin embargo, vi en las declaraciones hechas por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que se tomó de forma positiva. Podemos aportar para mejorar realmente el texto de la ponencia y ojalá el martes la mesa directiva conforme la subcomisión y podamos empezar a trabajar.

Pero, algunos del Pacto Histórico aseguraron que la subcomisión tiene como fin dilatar el debate...

Lo que se busca, por el contrario, es llegar a acuerdos para que se logre aprobar la reforma. En este momento el debate es ideológico, entre gobierno y oposición, unos contra otros. Por más de que hubo sesiones de escucha, no se tradujeron en modificaciones. Ahora sí será así.

De todas formas, ¿el debate se va a suspender hasta que se construya ese nuevo texto?

Claro que sí, pues el texto que vamos a tener que votar es el que determine la subcomisión, en el que nos habremos puesto de acuerdo.

¿Eso quiere decir que se va a radicar una nueva ponencia para el segundo debate de la reforma a la salud?

No sé si se deba radicar una nueva, eso lo tenemos que mirar, o si vamos a trabajar sobre esa ponencia. Todo depende de un tema de técnica legislativa, pues si se proponen temas que no se han debatido previamente, no podrían incluirse en este nuevo texto. Es responsabilidad de los congresistas que conformen la subcomisión mirar la viabilidad del texto que se acuerde.

Pero, ¿se va a reescribir el texto?

Sí, exactamente. Queremos escribir un texto con los aportes de todos los que compongan la subcomisión.

¿Qué es lo que esperan de ese texto cuando salga de la subcomisión?, ¿qué quieren modificar?

Yo no puedo marcar la agenda de la subcomisión, pero, por ejemplo, a mí me preocupa el tema del control de los recursos de la salud, es decir, cómo se van a monitorear para que sean usados con todo el rigor. Lo otro que me preocupa es que la salud en las regiones sea manejada por los alcaldes y los gobernadores, pues corremos el riesgo de politizar el servicio. Hay otros temas de la reforma que nos parece que están muy bien y que queremos que sigan. Hay que hacer un autoexamen y un autoanálisis de lo que funciona y de lo que no.

¿Cuánto tiempo se demorará la construcción de ese texto? Es decir, ¿por cuánto tiempo se va a suspender el tramite de la reforma?

En la plenaria de la Cámara, el presidente Calle debe proceder a conformar la subcomisión y allí acordaremos las reglas del juego, es decir, cuándo empezaremos a trabajar y cómo vamos a recibir la retroalimentación. Hay que llevar puntos muy concretos a la mesa, para así terminar lo antes posible y dar curso a la reforma.

¿Quiénes integrarán la subcomisión?

La proposición aprobada dice que deben estar representantes de todos los partidos políticos. Seguramente muchos van a querer intervenir y habrá un representante por cada colectividad, porque están interesados en aportar. Claramente, yo espero hacer parte de ese proceso.

¿Cuál va a ser el papel del sector salud y del Ministerio de Salud, en representación del Gobierno?

Eso no te lo puedo decir yo, pues será fruto del acuerdo que salga de la subcomisión. Pero, la idea es tener mesas de diálogo abiertas y audiencias públicas, porque además eso es lo que quedó en la proposición.

