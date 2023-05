Las tres “líneas rojas” que los liberales mantienen sobre la reforma a la salud

Con presencia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, este jueves se retomó el primer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Solo fueron aprobados tres artículos. Foto: Jose Vargas Esguerra

Esta semana, tras varios días de discusión, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes retomó el debate de la reforma a la salud. Contrario a lo que la mayoría esperaba, el trámite siguió enredado porque los representantes no se pusieron de acuerdo sobre la numeración de los artículos y su contenido, razón por la cual la votación tuvo que ser aplazada hasta la próxima semana.

En la sesión de este jueves, los integrantes de la comisión solo lograron aprobar tres de los 139 artículos del proyecto, relacionados con participación ciudadana, celeridad en el sistema de quejas y reclamos y la creación de comisiones intersectoriales departamentales, distritales y municipales de determinantes de salud y salud pública.

En ese primer pulso de la reforma terminaron siendo determinantes los votos de los representantes liberales y de La U, quienes ayudaron a que el resultado final fuera de 14 votos a favor y seis en contra, para los tres artículos (30, 91 y 103). Los seis votos negativos fueron de los congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador.

Cabe recordar que esta última colectividad confirmó el mismo jueves que no apoyará la reforma, lo que ajustó aún más las cuentas del Gobierno. “El Partido Conservador camina con la frente en alto, es un partido adulto de 174 años, que no se arrodilla al poder, que no se arrodilla a los llamados burocráticos para votar reformas que van en contra de los colombianos”, dijo el senador Efraín Cepeda, presidente de los conservadores.

Así las cosas, los votos de La U y el Partido Liberal se vuelven fundamentales para que la propuesta avance en primer debate. En el caso de los liberales, aunque los cuatro que integran la Comisión Séptima respaldaron los tres primeros artículos, no está claro qué sucederá con las “líneas rojas” que ha planteado sobre el proyecto el director del partido, el expresidente César Gaviria.

En las últimas horas se conoció un documento en el que la colectividad señala los tres puntos que hacen del proyecto una herramienta para “destruir el sistema”. El primero señala que la reforma elimina el modelo de aseguramiento mixto, acabando con las funciones centrales de las EPS, pues solo se les asigna tareas ambiguas como administradoras.

En el segundo punto señalan que la gestión del riesgo se reparte en estructuras estatales, burocráticas y desconectadas. Se refieren a los Fondos-cuenta regionales, a los que, según ellos, se les generará estructuras burocráticas e ineficientes, como pasó con el FOSYGA.

Por último, hacen referencia a la polémica del jueves, relacionada con los cambios que desordenaron la ponencia y dificultaron el debate. “Utiliza verbos blandos que permiten que, vía reglamentaria, se pueda interpretar de diversas formas lo que plantea, marginando de todo el sistema a las EPS y conduciéndolas a su desaparición. Con el agravante que el diseño institucional Estatal para gestionar el riesgo es deficiente y anti-técnico”, concluye el documento.

En suma, el texto del Partido Liberal reitera que la reforma a la salud de Petro es ineficiente, que elimina las EPS, presenta riesgos de corrupción y no tiene incentivos para la contención sana del gasto. A pesar de esto, habrá que esperar hasta la próxima semana para ver cómo los liberales votan los aspectos centrales del proyecto.

