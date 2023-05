Oposición habla de “pupitrazo” en la reforma a la salud y Gobierno responde

Congresistas de la oposición denuncian que la reforma a la salud se está aprobando a "pupitrazo" y con vicios de trámite. Foto: Ministerio del Interior

En la noche de este jueves, después de varias sesiones canceladas por tensiones políticas y desorden en el trámite, el Gobierno logró destrabar el primer debate de la reforma a la salud. Con el respaldo del Partido Liberal y La U, se aprobaron 117 de los 139 artículos y se hundieron la mayoría de proposiciones de eliminación y modificación.

Además del apoyo de los partidos, la clave del debate estuvo en la celeridad de la mesa directiva de la Comisión Séptima para anunciar la votación de grandes bloques de artículos. Esta situación generó críticas de la oposición durante toda la sesión, ya que para algunos era necesario votar punto por punto o al menos discutir más a fondo las propuestas sensibles.

También se habló de vicios en el trámite, pues varios representantes aseguraron que no se hizo la lectura correcta de algunos artículos y proposiciones, por lo que no era claro lo que estaban votando. “Le quiero pedir que lleve el debate bien, porque no sabemos qué es lo que se vota, duramos media hora pausados y los congresistas se confunden”, dijo el representante Camilo Ávila.

Según el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, los artículos más polémicos, que plantean cambios drásticos al sistema, fueron aprobados a “pupitrazo”. Forero anunció que si la reforma se convierte en ley, la demandarán no solo por inconveniente para el país, sino también por los vicios de trámite que se originaron por la mala dirección de Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima.

“A pesar de los cortafuegos que supuestamente habían puesto los partidos tradicionales, la reforma no ha sufrido modificaciones sustantivas. Ninguno de los artículos ha sido rechazado y las modificaciones son estrictamente cosméticas”, dijo el representante Forero al término del debate.

La procuradora general, Margarita Cabello, también se unió al debate y aseguró que la aprobación en bloque de los artículos puede generar errores graves que afecten el sistema. “Preocupa mucho que ese proyecto, por el afán de aprobarlo, va a conllevar a no discutir con el juicio de razón y el análisis profundo, a algo peligroso, una dinámica de aprobación en bloque”, dijo.

Desde la bancada de Gobierno aseguran que no se puede hablar de “pupitrazo”, pues el proyecto ha sido discutido en muchos escenarios y se han brindado las garantías. “La reforma a la salud se radicó en el Congreso el 13 de febrero. Tal vez en la historia ningún proyecto se ha discutido como éste, en todo tipo de espacios, y ha sido ajustado y modificado”, aseguró el presidente de la Cámara, David Racero.

“Con lo que quedó aprobado hoy, tenemos una reforma fortalecida, ampliamente discutida, con participación de múltiples sectores de la sociedad, del sector de la salud, los partidos, pacientes y muchos otros actores que participaron activamente y permitieron que esta reforma llegue mejorada a la plenaria de Cámara”, dijo la representante Martha Alfonso, coordinadora ponente del proyecto.

Los artículos pendientes serán votados el próximo martes. Lo más probable es que la discusión también sea rápida, pues la mayoría no tienen proposiciones modificatorias. Una vez culmine el debate, la reforma a la salud pasará a la plenaria de Cámara y la Comisión Séptima continuará con la reforma laboral.

