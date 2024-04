Celebración y lamento en el Congreso: reacciones al hundimiento de reforma a la salud

Ministros Luis Fernando Velasco y Guillermo Alfonso Jaramillo cuando se anunció el archivo de la reforma a la salud. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Con nueve de catorce votos a favor en la Comisión Séptima del Senado se archivó la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro. Su discusión tomó más de seis horas y aunque se intentó levantar la sesión en varias oportunidades y congresistas del Pacto Histórico de otras comisiones intervinieron para convencer a los legisladores de apoyar la iniciativa, esta terminó hundiéndose.

Este es un golpe fuerte para el Gobierno, que intentó salvar la reforma dialogando con los senadores de la Comisión Séptima, endureciendo su discurso y lanzando advertencias, e incluso, reacusando a tres de los ocho firmantes de la ponencia de archivo.

Las reacciones son encontradas, pues mientras un sector amplio celebra el hundimiento, que entre otras cosas, se da un día después de la intervención de la Superintendencia a la EPS Sanitas, la coalición oficialista lamenta el escenario. Estos son algunos de los pronunciamientos de ambos lados.

Quienes lo celebraron

Desde Cambio Radical y el Centro Democrático aplaudieron los votos de los nueve senadores y catalogaron el hundimiento como una derrota para el Gobierno y un triunfo para ellos y los colombianos, que, indicaron, no se beneficiarían con el proyecto.

“Le cumplimos a los colombianos, a la vida y a la salud. Resalto la gallardía de los senadores que le dijimos no a la reforma a la salud, un proyecto que acaba con lo que se ha construido, que no tiene una fuente de financiación clara y que no soluciona el problema de la falta de medicamentos en el país”, dijo el senador Honorio Henríquez del Centro Democrático, uno de los votantes.

“Por fortuna, en la Comisión Séptima de Senado primó la sensatez”, indicó el líder natural de Cambio Radical Germán Vargas Lleras, quien felicitó a los senadores que votaron positivo su archivo: Nadia Blel, Josué Alirio Barrera, Ana Paola Agudelo, Lorena Ríos, José Alfredo Marín, Miguel Ángel Pinto, Berenice Bedoya, Honorio Henríquez, y Norma Hurtado.

Agregó que aunque el proyecto se hundió, “no las pretensiones del Gobierno de estatizar la prestación de los servicios de salud. Reflejo de ello es la muy abusiva intervención de Sanitas”.

Desde el mismo partido, el senador David Luna indicó: “Celebro que la Comisión Séptima de Senado haya hundido la nefasta reforma a la salud del señor Presidente. Qué buena noticia para los pacientes y para los colombianos. Esperamos que el Presidente desactive sus acciones revanchistas y autoritarias y deje de intervenir EPS para llevar el sistema al fracaso”.

Quienes lo lamentaron

La senadora María José Pizarro lamentó que no se haya encontrado un camino para conciliar y solucionar las problemáticas que hay en el sistema de salud colombiano. “La real concertación no es archivar sino encontrar juntos una salida. Eso es lo que está esperando la gente, pero nuestro Gobierno seguirá defendiendo la salud de los colombianos y proponiendo un diálogo real”, dijo.

Hay un acuerdo en que el sistema de salud está en crisis y que debe ser reformado, pero proponen un "consenso" de inacción, para que no pase nada y los colombianos sigan en los pasillos esperando una atención digna.



En ese mismo sentido, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, dijo que el triunfo era para la clase “política corrupta”: “Se hunde la posibilidad de acabar la corrupción de las EPS. Se hunde la posibilidad de llevar salud de calidad a millones de compatriotas que hoy no tienen servicios de salud. Felicitaciones a la clase política corrupta de este país, a los tibios que se acomodan al vaivén de las coyunturas, a quienes han saqueado las EPS en completa impunidad, este triunfo es de ustedes”.

Por su parte, el senador Wilson Arias, quien votó negativo a la ponencia de archivo, aseguró que quienes votaron para el hundimiento fueron presuntamente financiados por EPS durante su campaña electoral y agregó que presentó una apelación a la decisión de los senadores.

