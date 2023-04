Reforma a la salud: un semáforo que sigue en rojo para Gustavo Petro en el Congreso

La Comisión Séptima de Cámara de Representantes tiene 21 integrantes. Para que la reforma pase, necesita al menos 12 votos. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno de Gustavo Petro el 13 de febrero de este año, aún no inicia debates, y si quiere que la iniciativa se materialice, tendrá que pasar cuatro debates en ocho semanas. Sin embargo, no es solo el tiempo el que podría complicar las cosas para la supervivencia del proyecto, pues, por ahora, no cuenta con los votos suficientes para pasar la primera prueba en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.