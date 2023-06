Reforma al Código Electoral: votan proposición para eliminar artículos

Reforma al Código Electoral: así avanza segundo debate en plenaria de la Cámara. Foto: Cámara de Representantes

Con el reto de lograr que sea aprobado en la plenaria antes del 20 junio, día en que termina el primer período de la legislatura y las sesiones ordinarias, este 16 de junio se debate en plenaria de la Cámara de Representantes la reforma al Código Electoral, proyecto que regularía y modificaría los procedimientos electorales en el país.

Lea: ¿Se creará un fondo multilateral para financiar al ELN? Esto dice el presidente Petro.

Desde el día de su radicación, este proyecto suscitó polémica por el apoyo del registrador nacional, Alexander Vega, y por puntos como el voto electrónico, la contratación de software electorales, la creación de nuevos registradores, entre otros. En el texto también se dispone la ampliación en una hora de la jornada de elecciones que pasará de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y medidas para “combatir la trashumancia electoral”.

Este viernes, después de que fuera aprobado en la comisión primera de la Cámara de Representantes, se avanza en el trámite de la iniciativa en la plenaria de Cámara.

Con 118 votos por el no, los congresistas niegan la eliminación del artículo 14, que aumenta a tres, en lugar de dos, los delegados departamentales de la Registraduría Nacional. La proposición fue elevada por la representante Juvinao, quien señaló que este nuevo cargo implicaría un alto costo fiscal. También se niega la eliminación de los artículos 15, 26 y 30.

La representante Cathy Juvinao (Alianza Verde), quien hizo una solicitud de aplazamiento, señala que se está discutiendo un código electoral sin reconocer el impacto fiscal que tendría.

“Este debate se debería aplazar. Están reconociendo que no está claro el impacto fiscal, están reconociendo ustedes (ponentes a favor) que le han pedido claridad del alcance del concepto al Ministerio de Hacienda. Eso es una razón para decir que ni siquiera sabemos qué estamos votando en términos de impacto fiscal, eso ya podría ser un vicio porque una de las razones por las que se cayó el código de 2022 fue por esto”, expuso Juvinao, quien a su vez pide que se elimine el artículo 14, que aumenta a tres, en lugar de dos, los delegados departamentales de la Registraduría Nacional.

“Se sabe que tendrá impacto fiscal, el problema es que no sabemos cuál. No sabemos si este país va a recaudar más o menos. No es que yo me oponga al proyecto, hay que actualizar el código, pero desde el punto de vista fiscal, el mismo Ministerio de Hacienda dice que no está claro y no le da el aval”, dice el representante Óscar Darío Pérez (Centro Democrático).

Con 119 votos favorables y 2 en contra, se aprueba un primer bloque de artículos que no contaban con proposiciones radicadas.

“En 1886 Colombia expidió su Constitución Político y el Código Electoral que hoy nos rige. Eso quiere decir que la competencia del Congreso de expedir los códigos se etsá retomando por primera vez después de la Constitución de 1991. Hoy cumplimos el mandato. El código electoral que discutimos hoy es mejorado, discutido, estuvimos 20 horas en la comisión primera de la Cámara con proposiciones que se aceptaron y otras no. Hubo debate y primaron los argumentos”, expuso el representante y ponente del proyecto Heráclito Landinez (Pacto Histórico).

En consonancia, el representante Juan Sebastián Gómez (coalición Juntos por Caldas) mencionó: “No puede ser que tengamos un Código Electoral anterior a la Constitución de 1991 con todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Este código moderniza los procesos electorales y nos acerca a ese derecho fundamental de elegir y ser elegido. Los avances tecnológicos que plantea este proyecto son de resaltar”.

