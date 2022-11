Reforma al código electoral: la otra pelea que se avecina

Sesión del Congreso, para la elección y posesión de los Magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE): Jaime Lacouture; Cristian Ricardo Quiroz; Martiza Martínez; Fabiola Márquez; Benjamín Ortiz; Alba Lucía Velásquez; Álvaro Hernán Prada; Altus Alejandro Baquero y César Augusto Lorduy. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Gustavo Petro apenas llevaba dos días como presidente en funciones cuando se radicó el proyecto para reformar el Código Electoral. El acto contó con la participación del recién posesionado ministro del Interior, Alfonso Prada. “Uno de los compromisos es modernizar la legislación electoral y armonizarla con los nuevos requerimientos del país”, dijo el ministro en el momento de la radicación. La presencia de Prada mostraba que el gobierno estaba jugado con este proyecto, que, a simple vista, fue el mismo que meses antes hundió la Corte Constitucional por vicios de forma. La premura en su radicación hacía pensar que había afán para su aprobación. Y con toda razón, puesto que tiene varios puntos que serían implementados gradualmente desde las elecciones de 2023.

Sin embargo, desde su radicación, el proyecto no ha tenido ni un debate y no existe siquiera una ponencia oficial para su discusión. Hasta el momento, solo se han hecho tres audiencias públicas en las que distintos sectores han expuesto sus observaciones. La última se realizó este martes en la mañana. En teoría, se espera que se terminen radicando dos ponencias, una alternativa y otra mayoritaria, de acuerdo con fuentes conocedoras del trámite de este proyecto. Sin embargo, nada de esto ha ocurrido y el tiempo apremia, pues las elecciones regionales están cada vez más cerca y no hay claridad sobre las reglas con las que se llevará a cabo dicho proceso.