“No hemos logrado consensos”: Name afirma que reforma a la educación no está agendada

El presidente del Congreso, Iván Name, confirmó que la ley estatutaria de educación no está agendada en el orden del día de este 20 de junio en la plenaria del Senado, significando el hundimiento del proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“No hemos logrado consensos, no la tenemos en este momento en el orden del día para mañana, pero aquí quien tiene la última palabra es la plenaria que yo no puedo reemplazarla como presidente. Tenemos tres ponencias, de tal manera que pueden hacer las deducciones del caso”, dijo Name en un diálogo con periodistas.

De acuerdo con el presidente, es complicado que se agende y se apruebe el proyecto al no haber consenso frente a las tres ponencias que tiene la iniciativa.

“Cuando hay tres ponencias para incluir en el orden del día, de manera racional se necesita que haya un consenso mínimo cuando se va a cerrar a un día la legislatura. Por lo tanto, no tenemos consensos para incluirlo”, señaló.

Name agregó que la agenda legislativa está “muy represada” y que las propuestas que deben tramitarse no son únicamente las del gobierno del presidente Petro, sino también las del Congreso en pleno.

“En este momento están conciliando una serie de aspectos muy importantes para la democracia y vamos a ver si alcanzamos a salir de las conciliaciones para abarcar proyectos de ley que si hoy no se votan, mañana no se podrían conciliar”, expresó.

