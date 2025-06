“No se ha cerrado la puerta a un acuerdo”: Benedetti sobre la reforma laboral

Ministro del Interior durante el debate de la Reforma Laboral realizado en la Comisión Cuarta – Senado de la República Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Este lunes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el presidente Gustavo Petro no ha descartado llegar a un acuerdo con los partidos políticos sobre el articulado de la reforma laboral, que aún se debate en la plenaria del Senado.

“Estamos en la concertación de un acuerdo, en el que faltan unos puntos, y él tiene la última palabra”, dijo el jefe de la cartera política a las afueras del Salón del Senado.

Horas antes, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) había señalado que se había avanzado en las conversaciones sobre la reforma, cuyo destino estaba previsto definirse este lunes. También reconoció que aún quedaban detalles por discutir, aunque consideró posible llegar a acuerdos.

Uno de esos temas era el rol de las microempresas: según Lozano, la oposición propone que las empresas con diez empleados o menos queden exentas de algunas disposiciones de la reforma, como el recargo nocturno. Benedetti aclaró que ese punto “ya está armado”. “En ese no hay problema”, anotó.

Un punto sin consenso, según explicó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tiene que ver con los contratos de los aprendices del Sena. “A juicio nuestro, deben contar con todas las prerrogativas y los derechos que significa un contrato laboral. En eso tampoco nos hemos puesto de acuerdo”, indicó.

Desde la semana pasada, el gobierno de Gustavo Petro ha participado, junto con senadores ponentes de la reforma, en una comisión de concertación para lograr la aprobación del articulado lo más cercano posible a como venía el texto de Cámara.

Al respecto, el presidente Petro estableció este lunes en un trino que: “Un acuerdo sobre la reforma laboral con el Senado se da sobre la base de no retroceder el consenso alcanzado en la Cámara de Representantes. Al Senado le solicitamos es avanzar más progresistamente de lo aprobado en Cámara”.

Un acuerdo sobre la reforma laboral con el senado, se da sobre la base de no retroceder el consenso alcanzado en la Cámara de Representantes.



Al Senado le solicitamos es avanzar más progresistamente de lo aprobado en Cámara. No retroceder sobre lo alcanzado en Cámara.



Nosotros… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2025

Cuando el presidente del Senado, Efraín Cepeda, levantó la sesión de este lunes, sobre las 6 de la tarde, Benedetti apuntó: “Yo lo veo desde el punto de vista de que si lo que se aprobó en la Cámara fue progresivo y fue un avance en derechos laborales, el Senado no puede estar menos que a la altura de lo que está la Cámara. A eso es a lo que se refiere el trino [del presidente Petro]”.

“No se ha cerrado para absolutamente nada un acuerdo con los diferentes partidos, como se venía desarrollando en la mañana y en el mediodía de hoy. Hemos llegado a más acuerdos de los que hacen falta. Pero hay unos temas en los cuales hay que apuntalar lo que tiene que ver con redacción, que no se preste a interpretaciones, etcétera. Eso es lo que ha pasado”, explicó el ministro del Interior.

El Centro Democrático y otros legisladores abandonaron el recinto hacia las cuatro de la tarde de este lunes para dirigirse a la Fundación Santa Fe, donde permanece hospitalizado el senador Miguel Uribe Turbay, con pronóstico reservado.

“No hay corazón, ni mente, ni alma para debatir una reforma que poco le aporta a la generación de empleo y por el contrario afecta a la micro y pequeña empresa”, dijo el partido de oposición.

La Constitución no se negocia, se defiende



Ante la situación de salud del senador Miguel Uribe Turbay, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes del Centro Democrático se retiran de las respectivas plenarias.



No hay corazón, ni mente, ni alma para debatir una reforma… pic.twitter.com/ptpjvkTvhz — Centro Democrático (@CeDemocratico) June 16, 2025

“Me parece que es buena la decisión del presidente del Senado de no votar hoy si no están los del Centro Democrático. Si votáramos en estas condiciones, la ventaja sería para el Pacto Histórico, y de eso no se trata”, concluyó Benedetti.

El debate en la plenaria del Senado continuará este martes a las 9 de la mañana, según estableció el presidente de la corporación, Efraín Cepeda.

