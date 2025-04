“Ni parecida a la que presentamos”: Hay tensión entre liberales por ‘mini’ reforma laboral

Alejandro Chacón es el principal promotor de la llamada "mini" reforma laboral del Partido Liberal. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo choque político se podría generar en torno a la propuesta de reforma laboral del Partido Liberal que recoge varios de los puntos del proyecto del gobierno de Gustavo Petro hundido en la Comisión Séptima del Senado. La iniciativa, además de producir roces con el Gobierno, que ahora busca aprobar los mismos cambios a través de una consulta popular, desató un choque interno en el liberalismo, ya que la ponencia radicada este lunes tiene varias diferencias con el texto original.

El senador Alejandro Carlos Chacón, principal promotor de la llamada “mini” reforma laboral, aseguró que la ponencia para discusión en primer debate, en la Comisión Séptima del Senado, no es “ni parecida a la que presentamos”. El pronunciamiento lo enfrenta con su copartidario Miguel Ángel Pinto, uno de los que apoyó el archivo de la propuesta del Ejecutivo y que ahora presentó la ponencia del nuevo articulado.

Lea también: Roy Barreras renunciará a la embajada en Reino Unido y regresará a Colombia

“Celebramos que la Comisión Séptima haya traído nuevamente a colación los derechos laborales de la gente; sin embargo, no es ni parecida a la reforma que presentamos nosotros (...) nos parece injusto que la hora nocturna sea a la 8:00 de la noche y no antes, a las 7:00 o 6:00 de la tarde, creo que no hacemos nada en eso”, dijo el senador Chacón.

Así mismo, el autor del proyecto cuestionó que se haya retirado a algunos sectores, como el de los bares y los hoteles, del pago del 100 % del recargo nocturno. “Viola el principio de igualdad y es prácticamente no hacer nada, no estoy de acuerdo”, agregó Chacón, quien también explicó que esperará a que se dé el trámite en la Comisión Séptima para luego plantear los cambios en la plenaria del Senado.

No se pierda: Gobierno Petro lanzará su última carta para mantener vivo el Ministerio de la Igualdad

Cabe anotar que el proyecto en cuestión, en su versión original, establece que la jornada nocturna iría desde las 7:00 de la noche y hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente, lo que ampliaría el rango para el pago del recargo, pues actualmente la jornada va desde las 9:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana.

La iniciativa también pide que la remuneración por el trabajo dominical y festivo sea del 100 %, ya que hoy en día es del 75 % sobre el valor de la hora ordinaria. Con esas propuestas, los liberales le apuestan a capitalizar un reclamo que desde hace varios años vienen haciendo los trabajadores y que seguramente será central en el debate electoral de cara al 2026.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.