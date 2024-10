“Se ha permitido una discusión con garantías”: Salamanca habló de la reforma laboral

Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde) fue elegido como presidente de la Cámara de Representantes con 114 votos y el apoyo del Gobierno. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Cómo ha visto el avance de la reforma laboral en la plenaria?

A buen ritmo. Se han tenido 10 sesiones para discutir este importante proyecto con la participación amplia de muchos sectores, de todos los sectores. En esta reforma que tiene 80 artículos, de los cuales han aprobado 64, con más de 500 intervenciones, se ha permitido una discusión con garantías. Y creo yo, si todo sale bien, puede cerrarse la discusión esta semana que viene.

Lo planeado es que se retome el miércoles...

Sí, retomamos la idea de sesionar miércoles, jueves y viernes. El martes no podemos sesionar por acuerdos sindicales de los trabajadores del Congreso y racionamiento de agua en las instalaciones.

¿Qué ha decidido la Comisión de Ética sobre las recusaciones en esta discusión?

La gran mayoría de las recusaciones ya han sido negadas por la Comisión de Ética de la Cámara, que sesionó la semana pasada. Faltan por decidir las recusaciones de los integrantes del partido Alianza Verde, son las únicas que están. Una, hasta donde tengo entendido, que se amplió para conocer más pruebas, es la de la doctora Olga Lucía Velázquez. Las del resto de nosotros están en estudio, toda vez que esas recusaciones se subió la semana pasada. La sesión pasada

¿Y qué fue lo que ocurrió con las de Cambio Radical?

Cambio Radical ya participó en la última sesión de la reforma laboral, toda vez que la Comisión de Ética negó la recusación para el Partido de la U, la recusación de David Racero (Pacto Histórico) y una mía.

Algunos representantes han dicho que usted no ha dado las garantías para esa discusión, que hay artículos que se votan en bloque y no se permite esa discusión punto a punto. ¿Qué responde?

Bueno, ahí están, más de 500 intervenciones en 10 sesiones. Los congresistas que más han intervenido son de la oposición. En orden, los que más han participado han sido Andrés Forero (Centro Democrático), Hernán Cadavid (Centro Democrático), Katherine Miranda (Alianza Verde), Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), Piedad Correal (Partido Liberal). En los cinco congresistas que han intervenido más en la reforma, obviamente exceptuando a la ponente, que es la doctora María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), cuatro son de oposición.

Además, los artículos más sensibles, los que mayor discusión han generado, se han votado de manera individual. Los demás sí se han votado de acuerdo a los bloques que se han organizado.

Ha habido señalamientos y denuncias por parte de algunas de las representantes, acusándolo de ejercer violencia política hacia ellas, específicamente a las que se oponen al proyecto...

Manejar unas discusiones de este tipo no es nada sencillo, y hemos tratado de guardar un equilibrio para que todos los congresistas tengan el mismo trato independientemente de su origen, de su condición, de su sexo, de su posición política. No ha habido ningún tipo de discriminación, para nada. Hemos tratado de dar garantías, y ahí están las sesiones, las pruebas y las intervenciones. Yo, como he dicho en otros espacios, respeto mucho el liderazgo femenino en el Congreso. Hemos abierto espacios por instrucción mía para que las mujeres del Congreso sean más visibles.

Yo respeto esas críticas, que me las han hecho, porque yo entiendo que todos quieren participar, y que, pues, son cientos y cientos de congresistas, en donde a veces, digamos, independientemente de su posición política, siempre va a haber alguien que no esté tranquilo, no esté contento. De hecho, la oposición me critica en público, pero me reconoce en privado las garantías que se han dado en este debate.

Teniendo en cuenta la situación con la reforma laboral, ¿cómo ve el ambiente para el resto de los proyectos del Gobierno?

Nosotros seguimos en la agenda con los proyectos de los congresistas, que también los consideramos importantes. Cada proyecto tiene su propia dinámica. Yo creo que, en este proyecto de la laboral, hemos tenido a un Gobierno escuchando y a unas bancadas construyendo y mejorando el texto que se presentó originalmente.

No me cabe duda de que el Senado hará lo propio y que, pues, dependiendo de la capacidad de escucha y la posibilidad de construir consenso, podrá convertirse esta reforma en ley de la República. Yo creo que, si se mantiene lo que se ha construido en la Cámara, se le estará dando herramientas al Senado para poder dar una importante discusión en la agenda social que propone el Gobierno.

