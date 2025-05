Ministro de Trabajo durante el debate de la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro la cual se hundió en la Comisión Séptima del Senado Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque son asuntos distintos, la apelación al hundimiento de la reforma laboral complicaría el futuro de la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro. En el debate sobre esta última, ha trascendido que bancadas están considerando respaldar la apelación para que la reforma laboral vuelva a discutirse en el Congreso.

La apelación fue propuesta por el senador Fabián Díaz (Alianza Verde), luego de que la Comisión Séptima, a la que él pertenece, hundiera en marzo pasado el proyecto gobiernista. Precisamente, que hubieran pasado ya dos meses desde ese debate, que llevó a que el presidente Petro planteara la consulta popular, ha generado reparos dentro del Gobierno.

A juicio del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se trataría de una movida que terminaría frenando tanto a la consulta popular como a la reforma laboral, aún si revive.

Puede leer: Senado arrancó discusión de consulta popular en medio de dardos de Gobierno y oposición

“Resulta muy sospechoso que se demoraran nueve o diez semanas para tramitar una apelación y estamos a cinco semanas y se hunda por tiempos. Quieren darle otro entierro a la reforma laboral y, al mismo tiempo, enterrar la consulta popular”, dijo previo a la plenaria.

En esa línea también se pronunció el ministro del interior, Armando Benedetti, quien afirmó que los tiempos no darían: “En principio, yo como Gobierno, no podría decir que no me gusta, pero realmente yo no entiendo eso porque lo están haciendo diez semanas después de que se hundió la comisión y faltan cinco semanas: no alcanza a mandarlo a la comisión, a que se den ponentes, se haga ponencia, salga de comisión y vaya a plenaria. Los tiempos no dan”.

En todo caso, en los pasillos del Capitolio ya se está planteando también esa posibilidad, sobre todo, después de que el Partido de La U publicara un comunicado en el que dijo que respaldaba la apelación antes que la consulta.

También: Cristo reaccionó a la decisión de la Corte de revivir su partido En Marcha

“La bancada del Partido de la U informa a la opinión pública su decisión de votar positivamente la apelación de la reforma laboral, con el objetivo de que esta iniciativa tenga una nueva oportunidad de un debate amplio, constructivo y democrático”, indicó la colectividad.

La interpretación que hacen en las filas oficialistas es que de esta forma se frenaría el eventual avance de la consulta popular, que se encuentra en un “voto finish” con cálculos que indicarían que la decisión dependería de apenas tres votos, que aún están en juego.

Incluso, el mismo Fabián Díaz dijo que estaría contemplando retirar la apelación ante el juego de estrategias que se está dando en la plenaria. “Si bien se presentó hace casi dos meses la apelación, y tras nombrar la subcomisión que debe rendir el informe a la plenaria, se han demorado más de un mes (...) Si la consulta popular, que está primero que la apelación, llega a argumentarse que la votan negativa, quiero decirles que no nos vamos a prestar y preferimos retirarla”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.