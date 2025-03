“Eso sería un golpe de Estado”: Cepeda respondió a Petro y defendió el Congreso

Presidente Gustavo Petro y presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Foto: Archivo

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda (Partido Conservador), rechazó las declaraciones del mandatario Gustavo Petro en contra del Legislativo. Defendió a la mayoría de la Comisión Séptima de Senado que hundió la reforma laboral y aseguró que el Ejecutivo debe respetar las decisiones del Capitolio.

Posterior a la plenaria del Senado, Cepeda se pronunció sobre el agitado día que hubo en el Congreso, que sumó no solo la sesión en la Comisión Séptima, sino también las marchas convocadas por el “Gobierno del cambio” para respaldar las reformas y la consulta popular que prepara la Casa de Nariño.

Sobre la laboral, señaló que la Comisión “demostró que si hay concertación pasan las reformas y si no la hay, pues se hunden”. Agregó que esto va en la vía de la “independencia de todos los poderes públicos”.

En referencia a las declaraciones del presidente en la Plaza de Bolívar, señaló que las decisiones del Congreso “hay que respetarlas sin amenazas, sin decir que nos van a sacar”. Sobre ese tema, precisó que sacar a los congresistas, como sugirió el mandatario, sería “un golpe de Estado”, pues es un “Congreso legítimo que toma decisiones legítimas y de manera independiente”.

“La única manera de que un senador no vuelva es que no se presente o se queme en el siguiente periodo. Pero peligroso hablar de golpe de Estado. El golpe de Estado no es únicamente intentar tumbar al presidente, sino intentar tumbar a un Congreso legítimamente elegido con 22′600.000 votos", señaló.

Incluso, sobre la consulta popular aseguró que “el Congreso no le tuvo miedo hoy a la marcha”. Agregó que esperarán a que el Gobierno presente las preguntas que estarían incluidas y aclaró que “no le [tienen] miedo” a esta iniciativa.

“Creo que el Ejecutivo puede salir debilitado si no se logra la votación de alrededor de 13′600.000 votos, pero a la democracia no le tenemos miedo", indicó.

Eso sí, Cepeda, férreo opositor del “Gobierno del cambio”, dejó claro que para él la “reforma era nociva” y respaldó que los senadores que se opusieron hayan hecho mesas técnicas y “un amplio debate que recorrió el país”.

