“Silenciadas y atropelladas”: representantes piden garantías en debate de la laboral

En medio de fuertes tensiones políticas, la plenaria de la Cámara avanza en la aprobación de la reforma laboral del Gobierno y ya le ha dado luz verde a 24 artículos, varios de estos votados en bloque. Voces de la oposición y algunas bancadas independientes han denunciado una supuesta falta de garantías en la discusión e incluso han señalado al presidente de la Cámara, Jaime Salamanca, de no darles la palabra.

Según Carolina Arbeláez, representante de Cambio Radical, Salamanca ha limitado la participación de la oposición en general, pero, según explicó, particularmente de las mujeres. “En el debate de la reforma laboral hemos sido silenciadas y atropelladas. No nos dan la palabra, nos cortan el micrófono y se ignora nuestra representación. 450.000 empleos están en riesgo, la violencia política del presidente de la Cámara es inaceptable”, dijo la congresista.

Así mismo, agregó que Salamanca no ha tramitado sus proposiciones y no ha atendido las mociones, a pesar de lo que establece el reglamento del Congreso. “Tenemos los argumentos para debatir, porque para nosotros esta es una reforma peligrosa (...) pero lamentablemente no tenemos las garantías para participar, varias representantes hemos sido víctimas de violencia política”, explicó.

A ella se sumó la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, quien aseguró que la reforma laboral se está aprobando “con ausencia de argumentos, profundo desconocimiento del tema, falsedad en documentos y violencia política (...) acabará con 500 mil empleos, incrementará la mortandad empresarial y dará la estocada final a la economía del país”.

De hecho, durante la sesión de este martes, Miranda protagonizó junto a su compañera Catherine Juvinao y la representante María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, un duro choque por el tema de la participación en la discusión. El tema empezó cuando Miranda aseguró que tienen derecho a intervenir en el debate de todos los artículos porque “no nos ganamos la curul en una lista cerrada o en un paquetico de papas. Acá llegamos con votos y tenemos el derecho de hablar cuando queramos, acá no nos vengan a irrespetar”.

Esas palabras no cayeron bien en el Pacto Histórico, donde Pizarro alzó la voz rápidamente. “La lista de Bogotá ganó con muchísimos votos, casi un millón, pero además de eso quiero decirles que yo no tengo mermelada en el Icetex. A mí tampoco me financiaron personas que ahora trabajan con el Estado, entonces yo sí quiero pedir respeto por esta curul y por esta bancada”, dijo la representante del oficialismo.

La disputa escaló y a ésta se sumó la representante Catherine Juvinao, también de la Alianza Verde, quien le respondió a Pizarro con ironía y haciendo referencia a la reciente polémica del representante David Racero, señalado, de acuerdo con algunos chats publicados en medios de comunicación, de supuestamente pedirles dinero a algunos asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). “No se refiera a él (Racero) en esos términos. Aquí todos sabemos que ustedes están haciendo politiquería con el Sena, con el Icetex, con la Unidad de Gestión del Riesgo”.

Entre tanto, el presidente de la Cámara salió al paso de los cuestionamientos y negó que no haya garantías para el debate. “Lo desleal es tratar de hacerle creer al país que no he dado las mismas garantías. He administrado un debate en el cual hay 187 congresistas participando y tienen el mismo derecho. Puedo demostrar que las discusiones siempre han existido. Muchos congresistas lo reconocen”, dijo Salamanca.

