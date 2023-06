Reforma laboral: Centro Democrático y Partido de la U se presentan en la comisión

La reforma laboral es quizá la iniciativa gubernamental más trabada en el Congreso. Este 15 de junio se volvió a programar el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes luego de que ayer no se pudiera discutir por falta de quórum, una dificultad que se ha vuelto reiterativa para el proyecto.

En cuatro ocasiones ha sido cancelado el primer debate por esa razón, sin embargo, este jueves pudo empezar la sesión: luego de que se conformara el quórum con la asistencia de Jorge Alexander Quevedo, del Partido Conservador y se votaran positivamente cuatro impedimentos. A la sala de sesiones se presentó la bancada de Gobierno, CITREP, Comunes y Alianza Verde; la oposición no llegó.

El primero en llegar fue el representante Andrés Forero, quien llegó a la comisión luego de que el Gobierno pudiera conformar el quórum. “Sentimos que no hay garantías y por eso no habíamos venido. De hecho, quiero saber cuál es la diferencia de aquellos impedimentos que votaron de forma positiva y de forma negativa, tendrán que sustentar eso (...) esas son las jugaditas que se están haciendo”, dijo.

A la sesión también llegaron los representantes Juan Felipe Corzo, uribista, y Víctor Manuel Salcedo (Partido de la U).

Jorge Alexander Quevedo, del Partido Conservador, se retiró de la sesión luego de presentarse y dejar constancia de que no podría participar del debate por una decisión de su bancada. No obstante, también afirmó que no quería darle razones al ausentismo y por eso prefirió acercarse al recinto a presentar su excusa.

“He venido a la comisión para no darle soporte al ausentismo, pues el país reclama de nosotros posiciones. Sin embargo, debo dejar claro que yo debo partir porque mi partido ha tenido unos pronunciamientos claros frente a la reforma. Debo actuar en congruencia frente a las decisiones de bancada”, aseguró Quevedo.

El quórum se sostiene pese a que el representante conservador se haya ido del recinto, pues los representantes alcanzaron a aprobar cuatro impedimentos. Eso quiere decir que el quórum no es sobre los 21 representantes que hacen parte de la comisión, sino sobre 17. Por el momento, hay 10 presentes en la Comisión Séptima y todos son de la coalición política. La ausencia de la posición le dejaría el camino más fácil al Gobierno para aprobar la reforma laboral.

“Los congresistas de la Séptima han faltado en repetidas ocasiones no haciendo quórum”, denunció la representante del Pacto Histórico y ponente del proyecto, María Fernanda Carrascal.

Al debate llegó tarde hasta su copartidario Alfredo Mondragón, quien a la hora de la citación estaba en la Plaza Núñez en una audiencia pública sobre la reforma laboral con estudiantes del SENA y representantes de organizaciones sindicales. Luego de la audiencia, el representante dijo que le “parece extraño que la oposición diga que se pupitrean las reformas y que su decisión sea, en lugar de presentar sus argumentos, impedir el debate”.

Mientras tanto, desde el Partido Liberal, el representante Hugo Alfonso Archila, se excusó por su inasistencia y aseguró que no estuvo porque la sesión Comisión Séptima estaba programada “en la misma fecha y hora que está citada la Comisión de Ética; sesión en la cual se resolverá un recurso de apelación del cual fui designado ponente”, dijo.

La reforma laboral debe ser aprobada en su primer debate oficialmente antes del próximo martes 20 de junio, de lo contrario, la iniciativa será archivada por incumplimiento con los tiempos de trámite legislativo. No obstante, todavía le queda una última opción si no alcanza a estar listo el primer debate para ese día: que avance en sesiones extraordinarias, lo que es posible al tratarse de una ley ordinaria.

