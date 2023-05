El viceministro Edwin Palma lleva a Twitter la pelea por la reforma laboral

El viceministro Edwin Palma Egea fue dirigente de la Unión Sindical Obrera y es abogado laboralista. Foto: El Espectador

Edwin Palma Egea ocupaba la casilla número 25 en la lista del Pacto Histórico al Senado en las elecciones de 2022. Cuando esa colectividad logró meter 20 senadores, el hoy viceministro quedó a cinco puestos de haber logrado una curul en el Congreso. Con la salida de Gustavo Bolívar, César Pachón y Roy Barreras, la lista se ha ido corriendo y hoy Palma está solo por detrás de Ferney Silva en cola por una curul en el Senado. Sin embargo, el debate de las ideas que no logró dar en el Congreso lo está dando ahora en Twitter, desde su cargo como viceministro de Relaciones Laborales.

La llama la ha encendido en las últimas semanas, a medida que se calienta el debate por la reforma laboral, que aún no empieza en el legislativo pero ya inició en la opinión pública. El proyecto iniciará su paso la próxima semana en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y el viceministro ya se ha enfrentado por lo menos a dos de sus miembros en Twitter.

El choque más reciente lo tuvo con el representante Andrés Forero, del Centro Democrático. Este último subió un video a su cuenta personal en el que anunció que junto con Cambio Radical había radicado una ponencia de archivo a la reforma laboral del Gobierno Petro, por considerarla inconveniente, inoportuna y por el hecho de que no genera empleo y, según él, dispararía la informalidad.

A ese trino respondió el viceministro: “Ya dejan claro: el Centro Democrático y Cambio Radical, los partidos del expresidente Uribe y el ex vicepresidente Vargas, están en contra de los trabajadores y los sindicatos. Pero más grave, están en contra de las recomendaciones internacionales de OIT, OCDE y de socios comerciales.”. Y añadió: “Están en contra de la jurisprudencia colombiana. Están en contra de la constitución del trabajo. Están en contra de la democracia. La Reforma Laboral desnuda del lado de quienes siempre han estado”.

Forero le reclamó: “Deje de participar en política y no siga mintiendo sobre las recomendaciones de la OIT y la OECD. Ustedes están más interesados en hacer política con los sindicatos que en generar empleo e incentivar la formalización”.

El viceministro no bajó el tono y siguió la discusión: “¿Cuántos empleos generaron Uds precarizando el trabajo? ¿Cuánto disminuyó la informalidad en 20 años de su partido? Le recuerdo que en su gobierno anterior quebraron por desprotección cerca de 500mil empresas”. Y enfatizó: “Dejen de vender miedo y terror. Con eso nos gobernaron y al final del ciclo perdieron.”

La discusión se salió del tema de la reforma laboral y el representante Forero la llevó al plano personal: “Entiendo su frustración por no llegar al Senado, pero le reitero que no debe participar en política”, escribió. En el mismo tono contestó Palma, quien compartió el titular de una noticia en el que se lee “Reelección de Uribe fue comprada, confiesan ante JEP” y junto a ella escribió: Al representante se le olvida el episodio o no se lo contaron en la inducción al partido”.

Ante los reiterados llamados del representante para que como viceministro deje de participar en política, Palma Egea ha seguido defendiendo que tiene el derecho de hacerlo y compartió la primera página de una sentencia del Consejo de Estado que lo respaldaría. La pelea entre ambos quedó tranzada con la cita en la comisión séptima donde empezará el debate de la reforma laboral.

Pero días antes de ese choque, el vice ya se había ganado críticas cuando insinuó en esa red social que el representante de la U Víctor Manuel Salcedo no había leído la ponencia alternativa de la reforma laboral que él mismo había radicado en la Cámara. “¿La leería? quisiera debatir en público con el representante sobre el contenido”, fueron sus palabras.

El mensaje le valió una airada respuesta de la bancada de Cambio Radical y de otros representantes. “Parece que los viceministros como Edwin Palma sólo saben debatir en Twitter, porque en mesas de concertación ni analizan, ni se les ocurre, ni mucho menos deciden”, respondió el mismo representante Salcedo. “Colombia necesita que la ministra Gloria Inés Ramírez lidere los debates para responder a Colombia con seriedad, no con activismo tuitero”, añadió.

De tal calado fue el rechazo a las palabras del viceministro, que este terminó por borrar el trino. Luego, se disculpó con el representante Salcedo: “Si le pareció ofensivo mi comentario, ofrezco excusas. He debatido y lo seguiré haciendo con respeto y argumentos en todos los escenarios”.

Pero además de los choques con los congresistas, el viceministro tiene dedicada su cuenta de más de 30.000 seguidores a combatir noticias o afirmaciones contra la reforma laboral. En los últimos días también ha estado respondiéndole a la cabeza de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.

La tesis que sostiene Palma en muchas de sus intervenciones es que décadas de precarización y flexibilización de las normas hacia los trabajadores no han generado tampoco empleo y sí han desmejorado la calidad de vida de ellos. Por el contrario, que conceder derechos colectivos sí tiene repercusiones para la economía.

Ya en varias ocasiones usuarios de la red social le han recriminado por su beligerancia y activismo político en la plataforma, inusual en un viceministro. “Usted es viceministro o es activista? lástima que un cargo de importancia no lo ocupe alguien serio”, le reclamó una usuaria. El viceministro respondió: “No hay incompatibilidad. Soy viceministro y activista de la justicia, la libertad, la igualdad, el diálogo social, el trabajo decente”.

Antes de entrar al Gobierno y de empezar su campaña al Senado, Palma Egea venía del sector sindical, era dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO), y es abogado laboralista. En noviembre de 2022, dos meses después de posesionarse, en una decisión muy aplaudida anunció en su cuenta de Twitter que iniciaba de oficio una investigación contra Teleperformance, el gigante de los centros de atención al cliente o “call centers”.