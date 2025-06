Centro Democrático y Cambio Radical anuncian que no estarán sesión de la pensional

La plenaria de la Cámara empezó las plenarias ordinarias el lunes 17 de febrero de 2025. Foto: José Vargas

Las dos bancadas de oposición anunciaron en horas de la tarde que no asistirán a la plenaria de la Cámara de Representantes citada para este viernes. Tanto Cambio Radical como Centro Democrático aseguran que esta no se hizo de forma oportuna, por lo que no atenderán.

De acuerdo con el comunicado publicado por Cambio Radical, “no se ha recibido la notificación formal por parte de la Corte Constitucional que ordena subsanar el procedimiento legislativo viciado”. En esa línea, argumenta que “solamente la notificación del Auto A-841 de 2025 es vinculante, pues que un comunicado de prensa o cualquier comunicación diferente no produce efectos jurídicos”.

“Aunque desde el Gobierno se aseguró que dicha comunicación ya fue recibida por la Cámara, a la fecha no existe constancia oficial en la Mesa Directiva ni se ha surtido el trámite legal correspondiente, siendo esencial la constancia emitida por la misma Corte Constitucional y el conocimiento de esta providencia por parte de todos los Honorables Representantes a la Cámara”, se lee en la misiva.

El partido Cambio Radical ha tomado la decisión de no asistir a la Plenaria de Cámara citada para este viernes 27 de junio, La bancada sustenta esta decisión en que no se ha recibido la notificación formal por parte de la Corte Constitucional que ordena subsanar el procedimiento… pic.twitter.com/WhijgSegZw — Cambio Radical (@PCambioRadical) June 27, 2025

Además, se señala que el partido considera que “cualquier intento de instalar sesiones sin notificación oficial” es “ilegal”. “Convocar en esas condiciones podría constituir un acto de prevaricato, y quienes participen asumirían responsabilidad jurídica individual”, agregan.

Del lado de Centro Democrático, una comunicación firmada por su director, Gabriel Jaime Vallejo, indica que la citación para este viernes constituye una “forma de actuar resulta absolutamente improvisada y contraria a los procedimientos institucionales establecidos”. También apunta que muchos congresistas “se encuentran en sus regiones y no cuentan con los medios logísticos, como tiquetes aéreos, para trasladarse a Bogotá”.

La bancada de la Cámara del Partido Centro Democrático no asistirá a la sesión plenaria convocada el día de hoy al considerar que el proceder de la Presidencia de esta corporación es inconstitucional e ilegal, por vulnerar los principios de instrumentalidad de las formas, el… pic.twitter.com/D5XNis3dLW — Centro Democrático (@CeDemocratico) June 27, 2025

“Es importante resaltar que la convocatoria a sesiones extraordinarias resulta abiertamente irregular, toda vez que la Corte Constitucional aún no ha notificado formalmente al Congreso de la República el auto mediante el cual ordena la votación del articulado de la reforma pensional. Este auto fue expedido el mismo día de hoy, y como es sabido, solo surte efectos a partir de su notificación formal a través del estado que publica la Corte Constitucional”, apunta Vallejo.

Incluso, se apoya en la misma tesis que Cambio Radical y señala que un comunicado no constituye la notificación oficial de una providencia judicial. Así, de acuerdo con el partido de oposición, esto “carece de validez jurídica y pone en entredicho la seriedad del procedimiento legislativo”.

“Por todas las razones expuestas, rechazamos categóricamente este proceder que consideramos inconstitucional e ilegal, por vulnerar los principios de instrumentalidad de las formas, el debido proceso legislativo y el derecho fundamental a la participación democrática de todos los congresistas”, concluye el comunicado.

En todo caso, se espera que la citación de este viernes sea para anunciar el proyecto para debatirlo este sábado. De acuerdo con el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), se hará la citación para las 10:00 a. m.

