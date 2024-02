Reforma pensional: conservadores votarán negativo y Centro Democrático pide archivarla

Bancada del Partido Conservador. Foto: Óscar Pérez

Previo a que se inicie el segundo debate de la reforma pensional que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro, el Centro Democrático radicó ante la secretaría de la Comisión Séptima y plenaria del Senado una ponencia para archivar el proyecto. Los conservadores definieron que no apoyarán la reforma.

Lea: “Puede afectar definitivamente la democracia”: Petro sobre contratos de Thomas Greg.

“La reforma pensional no genera mayor número de pensionados, no promueve de ninguna manera la inserción al mercado laboral de mujeres, jóvenes ni adultos; no brinda la posibilidad de financiar o subsidiar aportes para cotizar al sistema; no se promueve nuevos empleos”, señaló el partido en un comunicado que compartió.

¿Cuál es el problema de la reforma pensional? Te lo explico en 30 segundos.



👇👇👇 pic.twitter.com/jUtE4MmSD1 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 27, 2024

Además, la fuerza política comandada por el expresidente Álvaro Uribe sostuvo que varias de las propuestas que le plantearon al Gobierno no fueron tenidas en cuenta, entre esas las de incentivar el ahorro, aumentar el empleo formal, regular las nuevas formas de contratación e implementar el ahorro individual.

La senadora de la coalición oficialista Sandra Ramírez criticó la proposición del partido, que, fue presentada por el también senador Honorio Henriquez: “Antes de pedir el archivo de la reforma, deberían dar el debate, sin mentiras y sin evadir las responsabilidades que tenemos con los adultos”.

De otro lado, los conservadores, luego de sostener una reunión de bancada en el Club de Banqueros durante la mañana de este 27 de febrero para debatir su postura frente a la reforma pensional, ratificaron que no apoyarán la iniciativa. Sin embargo, respaldarán la ponencia alternativa que presentó Norma Hurtado, senadora del Partido de la U.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.